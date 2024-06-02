076型兩棲登陸艦是大陸海軍第1艘無人機航母，其動態備受各界關注，對此，有臉書軍事粉專指出，076型對台威脅程度遠超傳統兩棲攻擊艦，若它搭載攻擊-11匿蹤無人機前往東部外海，國軍在東部的軍事設施就會被大大威脅，因此，應考慮是否有應對與反制匿蹤攻擊型無人機的武器與戰法。

粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」5月30日發文分析，076型有電磁彈射器，彈射殲-35戰機起飛應不成問題，但降落卻會是大問題，若以甲板長度與攔截索位置推估，該機降落在076型的甲板上會非常勉強。所以，076型配置的電磁彈射裝置，是用於彈射起飛大型無人攻擊機，擔任登陸船隊的對地攻擊任務，尤其是壓制、掃蕩危險的防空陣地。

至於外界預估擔任076型主力艦載機的攻擊-11匿蹤無人機，粉專指出，此機機身長度約12公尺，翼展14.4公尺，最大起飛重量10噸，有2個內置彈艙，最大可裝1000公斤級的導引炸彈、巡弋飛彈和反輻射飛彈等武器，載滿載彈藥和油料的情況下，攻擊-11的作戰半徑約1000至1500公里。

粉專研判，若攻擊-11被076型搭載至西太平洋較遠的位置，對台灣東部會形成很大的威脅，國軍原本想定的艦隊疏散停泊區，以及佳山基地，各式防空、陸射反艦飛彈陣地等設施，都要考慮是否有應對與反制匿蹤攻擊型無人機的武器與戰法。