歌神張學友近日在台北小巨蛋展開一連9場的「60+」巡迴演唱會，這是他睽違6年再度來台，尤其門票一開賣就秒殺的實力，可以看出他的驚人魅力，於是有網友好奇問道，張學友所有歌曲中，除了〈吻別〉拿下第一，第二名會是哪首歌，掀起網友熱議。

一名網友日前在PTT發問，「張學友第二名的歌曲是哪一首？」表示很多人一提到張學友就會想到〈吻別〉，但第2首歌會想到哪一首，並列舉了11首，包含〈每天愛你多一些〉、〈他來聽我的演唱會〉、〈愛是永恆〉、〈想和你去吹吹風〉、〈心碎了無痕〉等。

貼文曝光後，有不少網友直接點名〈藍雨〉，「藍雨啦，信我一把」、「藍雨第一」、「藍雨，然後要粵語版的」、「藍雨+1」、「第一名藍雨吧」，事實上，〈藍雨〉是翻唱自日本歌曲，收錄在張學友第3張粵語專輯《相愛》，且這首歌也是該張專輯的冠軍單曲，如今受到這麼多網友讚賞，不是沒有原因的。

此外，還有網友認為，「不必爭論，第一名一定是只想一生跟你走」、「一千個傷心的理由、我等到花兒也謝了」、「第一名唯有李香蘭」、「該不該，整個情緒轉承很好」、「偷心，他自己都很少唱」、「一千個傷心的理由」、「我真的受傷了，跟王菀之合唱版本，很心碎」。

但也有網友表示太難選了，「張學友的歌很難挑出第一，所以說吻別是知名度第一也是沒錯」、「我大歌神每一首都是第一名啦」、「張學友真的很多好歌都隱藏在每張專輯裡 ，可以每張都聽聽看」、「第一名吻別的話，第二肯定是情書，吻別情書應該要並列第一，才比較有討論空間」。