最近正逢畢業週，藝人艾力克斯和李詠嫻的兒子Ryder，也在週六於台北美國學校高中畢業了，夫妻倆紛紛在社群貼出一家四口同框參與畢業典禮，同時也PO出兒子12年前的稚嫩照片，忍不住感嘆「 12年就結束了」。Ryder在餐會上大方感謝父母的養育之恩，也讓艾力克斯夫妻倆瞬間破防、感動落淚，三人相擁而泣的照片也因此曝光。

畫面上，艾力克斯身穿西裝裡頭搭配白色襯衫，太太李詠嫻則是穿著一襲白色休閒洋裝，留著長髮的女兒也是穿著白色細肩帶上衣搭牛仔褲，一家人都來參加兒子Ryder的高中畢業典禮。對於兒子高中畢業，艾力克斯和李詠嫻分別在自己的社群PO出兒子幼稚園畢業照，對比當天的照片，身為父母的他們感嘆時光飛逝。艾力克斯描述心情，「Yes！哥哥畢業了！昨天照片上小學第一天，今天是高中的最後一天」；李詠嫻則是心有所感，寫下：「And just like that… 12 years has gone by. 就過的怎麼快， 12年就結束了」 。

艾力克斯分享兒子Ryder小學一年的照片。 （圖／摘自FB 艾力克斯 Alex ）

艾力克斯表示，雖然週六是兒子的畢業典禮，但其實一整個星期有一連串的活動，上週還有前往宜蘭的親子同遊畢業旅行，人數高達60人。在晚間餐會上，孩子和父母要互相訴說彼此的心底話，當Ryder在舞台前方，當著大家的面很感性地表示，「謝謝爸爸媽媽這麼多年的照顧，還有這麼多年的支持」，Ryder話一出口，艾力克斯立刻感動鼻酸、忍不住掩面擦拭淚水，向來比較感性的李詠嫻，更是哭到一蹋糊塗，最後三人相擁，家人之間深厚的情感溢於言表。

由於女兒已經在美國就讀，如今兒子也高中畢業，艾力克斯夫妻深感孩子長大了，都將離開自己身邊，難免有些不捨。對於親子之間的相處訣竅，艾力克斯坦言「多跟孩子聊天，角色不要一直當爸爸，因為爸爸媽媽的這個角色，很容易每次都會教育小孩，有時候就是問他過得好不好？聊一些輕鬆的話題，不要這麼嚴格，他會願意比較講多一點。如果你每天都在教育小孩、罵小孩，時間久了，他就不想跟你講話。」我覺得每個小孩的個性不一樣，有些小孩喜歡聊天、有些不太喜歡，Ryder就是沒這麼愛聊天的類型，所以要「用對方式、問他問題」當他不主動開口的時候，就聊他朋友、聊他偶像，才能打開話題。

兒子Ryder感性致謝父母，艾力克斯與李詠嫻一家三口感動相擁。（圖／摘自FB 艾力克斯 Alex）

艾力克斯與李詠嫻的兒子高中畢業，現場感謝父母讓夫妻倆當場落淚。（圖／摘自FB 艾力克斯 Alex）

藝人艾力克斯和李詠嫻向來以恩愛著稱，由於兩人都是受美式教育，對於子女的教育態度也是相當尊重與開明，艾力克斯坦言，Ryder不是一個多話的孩子，但是「用對方式、問他問題」，「多跟孩子聊天，角色不要一直當爸爸」才有機會走進孩子的世界，拉近彼此的心。如今兒子高中畢業，一句簡單的感謝，不只表達對父母的恩情，也顯露出親子之間的點點滴滴。