最近正逢畢業週,藝人艾力克斯和李詠嫻的兒子Ryder,也在週六於台北美國學校高中畢業了,夫妻倆紛紛在社群貼出一家四口同框參與畢業典禮,同時也PO出兒子12年前的稚嫩照片,忍不住感嘆「 12年就結束了」。Ryder在餐會上大方感謝父母的養育之恩,也讓艾力克斯夫妻倆瞬間破防、感動落淚,三人相擁而泣的照片也因此曝光。

畫面上,艾力克斯身穿西裝裡頭搭配白色襯衫,太太李詠嫻則是穿著一襲白色休閒洋裝,留著長髮的女兒也是穿著白色細肩帶上衣搭牛仔褲,一家人都來參加兒子Ryder的高中畢業典禮。對於兒子高中畢業,艾力克斯和李詠嫻分別在自己的社群PO出兒子幼稚園畢業照,對比當天的照片,身為父母的他們感嘆時光飛逝。艾力克斯描述心情,「Yes!哥哥畢業了!昨天照片上小學第一天,今天是高中的最後一天」;李詠嫻則是心有所感,寫下:「And just like that… 12 years has gone by. 就過的怎麼快, 12年就結束了」 。

艾力克斯分享兒子Ryder小學一年的照片。 (圖/摘自FB 艾力克斯 Alex )

艾力克斯表示,雖然週六是兒子的畢業典禮,但其實一整個星期有一連串的活動,上週還有前往宜蘭的親子同遊畢業旅行,人數高達60人。在晚間餐會上,孩子和父母要互相訴說彼此的心底話,當Ryder在舞台前方,當著大家的面很感性地表示,「謝謝爸爸媽媽這麼多年的照顧,還有這麼多年的支持」,Ryder話一出口,艾力克斯立刻感動鼻酸、忍不住掩面擦拭淚水,向來比較感性的李詠嫻,更是哭到一蹋糊塗,最後三人相擁,家人之間深厚的情感溢於言表。

由於女兒已經在美國就讀,如今兒子也高中畢業,艾力克斯夫妻深感孩子長大了,都將離開自己身邊,難免有些不捨。對於親子之間的相處訣竅,艾力克斯坦言「多跟孩子聊天,角色不要一直當爸爸,因為爸爸媽媽的這個角色,很容易每次都會教育小孩,有時候就是問他過得好不好?聊一些輕鬆的話題,不要這麼嚴格,他會願意比較講多一點。如果你每天都在教育小孩、罵小孩,時間久了,他就不想跟你講話。」我覺得每個小孩的個性不一樣,有些小孩喜歡聊天、有些不太喜歡,Ryder就是沒這麼愛聊天的類型,所以要「用對方式、問他問題」當他不主動開口的時候,就聊他朋友、聊他偶像,才能打開話題。

兒子Ryder感性致謝父母,艾力克斯與李詠嫻一家三口感動相擁。(圖/摘自FB 艾力克斯 Alex)

艾力克斯與李詠嫻的兒子高中畢業,現場感謝父母讓夫妻倆當場落淚。(圖/摘自FB 艾力克斯 Alex)

藝人艾力克斯和李詠嫻向來以恩愛著稱,由於兩人都是受美式教育,對於子女的教育態度也是相當尊重與開明,艾力克斯坦言,Ryder不是一個多話的孩子,但是「用對方式、問他問題」,「多跟孩子聊天,角色不要一直當爸爸」才有機會走進孩子的世界,拉近彼此的心。如今兒子高中畢業,一句簡單的感謝,不只表達對父母的恩情,也顯露出親子之間的點點滴滴。