藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐2018年在美國揚言要掃射學校遭捕，關押280天返台後仍爭議不斷，包括約炮、三角戀、多次脫序言行等負面新聞，如今又在泰國惹事鬧上國際版面，還隔空開炮爸媽。就有網友好奇，含著金湯匙出生的孫安佐到底問題出在哪？引起討論。

網友在PTT八卦版發問「孫安佐是哪裡出了問題？」，他表示孫安佐父母都是知名藝人，這輩子早已不愁吃穿，爸媽也非常疼他，還能遠赴美國留學，感覺就是一個有錢人家的小孩，但為何一直出狀況，到底是哪裡出了問題？

文章引發熱烈討論，鄉民紛紛留言：「就是爸媽太寵才會脫序啊」、「不都寵出來的」、「標準紈褲子弟」、「簡單來說就是過太爽」、「當你的生活不愁吃穿，就會尋找刺激」、「媽寶哪個不出問題的」、「慈母多....」、「人生只要躺平，是我也會這樣」、「大概從來沒被真正管教過吧」、「沒有努力過來的東西不懂珍惜啊」。

但也有許多人認為跟金錢無關，而是爸媽知名度高的原因：「不就爸媽是藝人，所以外界都會放大檢視」、「如果是無名之輩，他鬧的這些新聞其實也沒什麼，台灣人過一兩天就忘了」、「除了美國那件事，其實他的負面消息跟其他人比還真的小兒科」、「覺得是沒有一起長大的朋友，他爸雖然年輕的時候瘋瘋的，但一群好朋友一起長大出社會就變正常」。