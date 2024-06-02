雖然已經挺過疫情，但近年來仍有許多知名店家宣布熄燈。近日萬華一間隱藏版麵包店「菲之軒」無預警停業，讓當地人錯愕不已，上網詢問原因，知情人士則透露，房東獅子大開口，一口氣漲租2萬，老闆娘實在無力負擔才會拉下鐵門。

一名網友在臉奢社團「我是萬華人」發文詢問，表示晚餐時段經過西園路二段，原本開在全連旁邊的「菲之軒時尚烘焙館」卻拉下鐵門，上面還貼著一張「已結束營業」的紙張，讓他相當吃驚，詢問到底是歇業還是當天賣完提早打烊，因為小孩實在很愛這間的麵包。

菲之軒麵包店無預警在5月24日熄燈，讓在地人錯愕不已，知情人透露房東漲租2萬元，讓老闆娘無力負擔。(圖／Google)

文章貼出引起當地人討論，有知情人士就透露，房東在談續約時，一口氣月租喊漲2萬元，老闆娘一家人實在無力負擔高額租金，只好無奈停業，慢慢找店面，但也僅會是類似工作坊性質，不會那麼大間了。

不少人也嘆氣：「又是一間熬過疫情，但熬不過房東的」、「前幾天才打算去買，現在不知道可以去哪邊買麵包」、「這家我吃好久，超好吃的，太可惜了」、「難怪我女兒昨天傍晚去買麵包時，架上空蕩蕩...」、「天啊，我一個禮拜前才去，當時還沒任何公告說」、「我的童年回憶...他們家熱狗麵包超好吃耶」、「不只菲之軒，喜相逢也是被房東趕跑的」。