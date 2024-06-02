許多民眾參加「預防醫學 腸識講座」。（趙雙傑攝）

想要擁抱健康人生、遠離腸癌，就要經常吸收好「腸」識，而關鍵在於良好作息與預防篩檢！《中國時報》1日特別舉辦「預防醫學 腸識講座」，由新光醫院胃腸肝膽科主治醫師賴冠宏打頭陣，以「淺談大腸癌篩檢和防治之道」為題，分享提早篩檢的重要性，得以在息肉階段斬草除根，並以多蔬果、多運動、少紅肉、少燒烤的「二多二少」法則，傳遞預防勝於治療的正確觀念。

《中國時報》副社長王儒哲致詞表示，根據世界衛生組織統計，大腸癌患者新增人數排名全球第3、死亡人數全球第2；而且大腸癌原是西方專屬的癌症，但近20年來，每年新增的患者，亞洲人已占一半以上，其中第1名就是台灣，平均每13人就有1人，人數遠高於鄰近的日本、新加坡、南韓及美國，因此腸道保健絕對不能輕忽。

長期關注醫療保健相關議題的旺旺中時媒體集團，特別在台大國際會議中心盛大舉行的「預防醫學講座」，以「腸識」為主題，從西醫、中醫、營養等面向出發，為全民守護腸道健康。除賴冠宏醫師外，也同時邀請三重宏仁醫院肝膽腸胃科主任林峰年、台灣腸癌病友協會理事長暨臺安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠，以及中醫診所張家榕營養師等專家，與民眾分享預防醫學的相關知識。

林峰年醫師在講座中主講「健康不是說說而已」，提醒民眾定期檢查的重要性，不要讓「身體健康」淪為口號，從適量飲食、飲酒開始控制，並結合正確的保健觀念及實際行動落實健康，以降低罹病風險，做到身體力行邁向健康人生。

糠榮誠則分享「遠離大腸癌 永保安『糠』」，傳授淺顯易懂的腸道保健技巧，從健康飲食、規律運動及保持良好生活習慣等3大步驟，來預防大腸癌的發生機率，讓民眾可以從生活的小細節開始做好腸道保健，一起永保安康。

最後由營養師張家榕以「腸道健康UP，好菌喜歡這樣吃！」為題，以「毒素要清除」、「好菌要多」、「黏膜要完整」等3大要素為主軸，讓民眾能夠透過「吃」，保養腸道健康。

「今天不養身，明天養醫生」，民眾從日常生活即可輕鬆保障自己的身體健康，以「預防勝於治療」的觀念落實定期腸道健檢，如今保養大腸的方式比比皆是，盡早接受治療能夠擁有更高的治癒率，民眾勿諱疾忌醫，延誤治療時機。