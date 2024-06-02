健康不是說說而已，更是要靠行動支持！三重宏仁醫院肝膽腸胃科主任林峰年醫師表示，不少患者因延誤就醫、諱疾忌醫，才讓小病變成大病。因此若想降低罹病風險，定期檢查最為重要！

林峰年提到，台灣近30年來因肝病死亡的人數增加了4倍，而小於65歲的患者更是增加近5倍，可見癌症的凶險程度遠超其他病症。若長時間身體不適，卻只靠成藥亡羊補牢而不進行篩檢，恐怕發現時只能後悔莫及。

林峰年回顧過往病例，曾有1名40歲男性賦閒在家長期飲酒，剛戒酒幾個月就感覺身體不適，一到醫院檢查才發現肝指數破5000，最後確診為胰臟癌末期，才驚覺原來過去常感覺疲勞、噁心不僅僅是因為消化道出問題。

國內每40分鐘就有1人因肝病死亡，所以想降低罹癌風險，就得時時注意身體狀況，並且定期追蹤。林峰年建議，在日常生活中，可多注意自己的大便習慣有沒有改變，若發現自己慢性腹瀉超過1個月、或是患有B型肝炎及家族病史者，就更要貫徹定期篩檢的鐵則，以一年回診1次為宜。

至於飲食方面，飲食、飲酒不過量也是維持肝指數的好祕訣，控制飲食以8分飽為基準線，少吃宵夜；飲酒則是以男生每天不要超過30克、女生不超過20克為基準適量飲酒，避免飲酒過量造成肝硬化，因此建議在飲酒前，從飲用的酒種、度數以及毫升數進行預估，避免過量。

最後，林峰年語重心長的提醒民眾千萬「不要害怕做檢查」，因為即使各項指數都保持正常，也並不代表沒有罹患肝硬化或肝癌，定期檢查才是通往健康道路的關鍵，別光吃坊間的成藥而延誤病情，搞壞身體可就得不償失了。