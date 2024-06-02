新冠疫情衝擊之下，民眾有好幾年的時間不敢外出就醫、檢查，也導致病情被耽誤。根據統計，在大流行發生前，在前期就診斷出腸癌的比率為57％，大流行後下降至52％，而一診斷就是後期腸癌的比率，則從41％升至44％。專家提醒民眾，若已年滿50歲，應善用政府補助的糞便潛血檢查，一旦檢出陽性，務必把握半年內接受大腸鏡檢查。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師賴冠宏1日受邀分享「淺談大腸癌篩檢和防治之道」。腸癌大部分都從息肉演變而來，息肉可分為腺瘤性、鋸齒狀、幼年性、發炎性、增生性，又以前兩者最危險，若民眾未及時處理，癌變機率很高。民眾若未及時處理，3～5年內就會癌化。

腸癌的危險因子包括高齡、家族史、腸道疾病史、不良飲食（愛吃紅肉、燒烤、少吃纖維）、不良嗜好（抽菸、喝酒），以及肥胖少運動。賴冠宏表示，腸癌的初期沒有症狀，當民眾出現排便習慣改變、血便、不規則腹痛、裡急後重（剛上廁所起身，離開後又絞痛）、不明原因貧血、不明原因體重減輕時，恐已是中後期。

台灣在疫情爆發後，腸癌發生率雖有所下降，但賴冠宏分析，其實這是因為民眾不敢上醫院、篩檢率變低所致。由於大腸病灶在體內，都是一點一點流血，肉眼難以發現，賴冠宏提醒民眾接受糞便潛血檢查。50歲以後定期篩檢，可降低29％晚期腸癌發生率、降低35％死亡率，若檢出陽性，務必在6個月內接受大腸鏡檢查，一旦拖過6個月，罹癌的風險將增加30％。