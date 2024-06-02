營養師張家榕以「腸道健康UP，好菌喜歡這樣吃！」為題，教大家如何從食物著手，吃出健康好腸道。她表示，腸不好可能導致腸胃不適、免疫力下降、過敏、肝臟問題、代謝失調、肥胖、情緒低落等不適狀況，維持腸胃健康有3大要素，分別是「毒素要清除」、「好菌要多」、「黏膜要完整」。

攝取膳食纖維就是排毒最好的方法，而膳食纖維又分為水溶性膳食纖維及非水溶性膳食纖維，前者能夠降低油脂吸收及膽固醇；後者則能夠促進腸胃蠕動、抗發炎。平時可以多吃有「腸子清道夫」之稱的食物，像是木耳、苦瓜、海帶、菠菜、秋葵、牛蒡、茄子及菇類等，可幫助清除體內毒素。

另外，想要讓腸道充滿好菌，除了補充益生菌外，好菌也是需要養成的，因此，補充可以讓好菌更好的「益生質」也相當重要，益生質包括果寡糖、半乳寡糖、水溶性膳食纖維等，能夠從全榖雜糧、豆類、菇類、蔬菜水果中獲得，除此之外，多補充水分、攝取好油脂也是保持腸道健康的重要關鍵。

另外腸道黏膜完整也是維持腸道健康的重要因素，若腸道黏膜破洞或沒有密合，毒素及過敏原就容易趁虛而入，可多補充蛋白質，並多曬太陽補充維生素D，亦可從地瓜、南瓜、甜椒等食物中補充維生素A，兩者皆是幫助腸道黏膜完整不可或缺的重要元素。

最後張家榕也打趣說道，「今天不養身，明天養醫生」，提醒大家從注重日常飲食開始改善腸道健康，別讓藥物成為食物。