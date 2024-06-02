重症肌無力是一種自體免疫疾病，平均每10萬人，就有22人罹患重症肌無力，國內領有重大傷病卡者約6000人。然而，這個疾病並不好診斷，患者常在多科流連，有人為此跑去做眼瞼肌手術、有人檢查不出原因被誤會是裝病、偷懶。根據國外統計，患者要正確診斷出重症肌無力，平均得耗上4.8年之久。

雙和醫院教授邱浩彰表示，重症肌無力發病年齡有兩個高峰，20～30歲以女性為主，50歲以上則以男性為主，男女發病比例約1：1.8。在台灣，平均每10萬人有22人罹患重症肌無力，現在領有重大傷病卡者約6000人。

「重症肌無力」與「肌少症」有關係嗎？邱浩彰說，肌少症主要是因年齡增長或活動不足，造成肌肉快速流失的病症，好發於老年人；重症肌無力則是肌肉無法正常收縮的疾病，會影響全身肌肉，且依發病位置而有不同的症狀表現。

邱浩彰表示，曾有不少重症肌無力患者因眼皮下垂、大小眼，優先尋求眼科、醫美診所的協助，甚至接受提眼瞼肌手術，但一陣子後復發才驚覺有異。此外，有不少患者因吞嚥困難求診耳鼻喉科，檢查結果卻顯示一切正常、查無病因；也有些病患因四肢無力求助骨科或復健科，勤做運動，病症依然反覆發作，影響工作，常被誤會為「裝病」或「偷懶」。

由於症狀反反覆覆，加上疾病認知不足，國外研究顯示，重症肌無力患者從發病到正確診斷，平均需歷經4.8年、3位醫師的診斷，其中第1次就醫被錯誤診斷的機率高達5成。民眾若莫名出現眼皮下垂、大小眼、複視等眼睛症狀，應盡快諮詢神經科，及早確診與治療。