75歲的失智症名醫曹汶龍，有一顆關懷弱者的仁醫之心。他2011年到嘉義大林慈濟醫院服務，2013年走入社區成立失智據點，儘管3年後試辦計畫結束，他心想「既然已經走到社區做出成績了，何樂而不為」？於是號召熱心志工並提供專業訓練，不靠政府經費，自己開設失智據點。

曹汶龍過去在三軍總醫院服務，臨床上看到不少癲癇患者，於是成立了癲癇病友會，每個月找他們到餐廳吃飯，聊聊用藥和工作。1996年他到花蓮服務，當地中年人較多，巴金森氏症是一大問題，於是他又成立了巴金森病友會，定期安排聚會並給予關懷。2011年來到嘉義，老人家多，最常見的就是失智，他發現「照護」是大問題，因此他每2個月將家屬聚在一起，分享失智症照顧經驗。

「每到一個地方，哪裡有弱勢我就去關懷，這是我的個性。」曹汶龍說，醫院評鑑講求績效，但這些事情沒有績效可言，而是人心和人心的對話。他不諱言，神經內科醫師備受尊重，醫院也都配合自己想做的事情，更何況並非所有人都願意走出診間，對於醫院來說反而很珍貴。

十多年來，曹汶龍陸續在社區開設失智據點，目前全台共有8處，分布在台南、嘉義、雲林、彰化和台北。他分享這套成功的經營模式，先找到社區裡的關鍵人物，將志工集合起來上課，教導他們認識失智、如何照護，再由志工從鄰居鄉里中找出有失智風險的長者，每周上課活動一次，也做社區共餐，減輕家屬的照護壓力。

一般的社區失智據點都是由專業人員照表操課，但往往和社區缺乏情感連結，而曹汶龍開辦的失智據點，集合了社區領袖和民眾，滿滿的愛心和善念，很快地獲得大家支持，從企業家到大學教授都來了，除了能幫助更多人，也參與了產學合作，這些年來愈做愈有驚喜。

被問到下一步目標為何，曹汶龍說：「醫師沒有退休，就怕體力不夠！」自己走入社區後才發現需求很廣，而自己做的是掘井的工作，把社區的能量找出來，希望帶著這群有志之士，讓更多長者在社區裡面共老、共終、共樂，就是他未來的最大目標。