國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈表示，許小姐一天到晚覺得自己不對勁，已是典型「罹病焦慮症」，症狀是即便沒有明顯的身體症狀，也會確信自己生病了，且常將正常的流汗、打嗝、腸胃蠕動等生理現象或身體不適，都視為疾病症狀。

楊宇祈表示，一般人罹患疾病時，可能會有短暫憂慮，但罹病焦慮症患者則是會過度擔憂，例如曾被醫師告知血壓偏高，即便已經穩定控制仍強烈擔心中風到失去行動能力，會透過頻繁的健檢、照鏡子檢查身體或網路反覆搜尋疾病資訊，最後因過度驚慌，避開和生病的朋友見面、害怕去公共場所社交、運動等，進而陷入反覆擔憂的惡性循環，導致生活品質降低、影響工作或破壞人際關係。

楊宇祈表示，罹患此病患者通常在成年早期或中期發病，有時可能是面臨重大壓力或遇到一個嚴重但最終為良性的健康危機，也有一些研究發現童年有過嚴重被虐經歷者，可能會在成年時出現此疾病，不過在兒童群體中屬於少見，而對於老年人的健康焦慮問題，則著重於記憶力功能。

建議若出現「先入為主認為自己已罹患或將要罹患某種嚴重的疾病」、「過度確認是否健康」，包括頻繁就醫、反覆檢查身體，或出現逃避行為（例如不去就醫）、以及擔心罹病的狀況已至少有6個月等情況，可至精神科／身心科求助，接受藥物和心理治療，另平時則可從事愉悅活動及運動，練習放鬆技巧，減少反覆查疾病相關資料、看相關新聞，並適當與可信賴的他人聊天、抒發情緒，都有助於緩解病情。