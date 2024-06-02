根據世界衛生組織指出，發展遲緩兒發生率約為6～8％，台灣每年約有20萬名新生兒來計算，每年就會新增1萬5000名發展遲緩兒童，是指在認知、語言及溝通、心理社會或生活自理技能等方面，有疑似異常的情形，須經由專業醫療評估確認。

恩主公醫院中醫部主任張晉賢表示，3歲前是發展遲緩的黃金治療期，提早診斷治療，效果可提高10倍以上，傳統中醫也累積了許多治療發展遲緩兒童的經驗。

在《小兒藥證直訣》中談到「五遲」，就是中醫對小兒發育遲緩的觀察，有立遲、行遲、語遲、髮遲、齒遲等，而「五軟」則是指小兒頭軟、項軟、口軟、手足軟、肌肉軟，都屬於小兒發育障礙。

張晉賢表示，臨床上使用通竅、醒腦、健脾、補氣、滋腎等相應的藥物治療，針灸則可減輕臨床症狀，特別是能緩解肌肉痙攣造成的疼痛，也可針對不同病狀和需求，選取頭皮真相對應的區域，如運動區、感覺區、語言區等還搭配治療。

中外已有研究證據顯示，中西醫整合復健治療腦性麻痺，比傳統治療方法更為有效，另外，小兒腦性麻痺所致的症狀包括運動障礙、感覺異常、語言能力及智力異常或低下等也可搭配治療。

除了中醫應用在兒童學習遲緩、腦性麻痺治療的角色議題外，中醫師全聯會表示，林口長庚醫院中醫部醫師楊賢鴻分享最近天氣溼冷、早晚溫差大，對於屬於過敏性鼻炎的族群如何保養因應等中醫養生內容，都會在6月2日下午2點到4點在網路「瘋中醫基金會」或「中國醫藥研究發展基金會」開設免費線上課程分享，歡迎民眾上線聽講。