🔴【LIVE直播】直播中失控抱怨父母 孫安佐公開受訪回應 https://www.youtube.com/embed/LIbL8nKgf7k?si=f9e13hHGmXnNzvft

孫安佐在泰國惹禍，返台後1日下午突然開直播，砲轟父母孫鵬、狄鶯，更脫口「爸媽很噁心」、「我媽的話半真半假」、「我不服從我爸我媽的話，他們就想弄我」，引發軒然大波。對此桃園市議員黃瓊慧表示，從孫安佐直播中可以感受到他在跟外界求救，喊話孫鵬、狄鶯別再情勒，否則會把孩子害死。

黃瓊慧1日深夜在臉書發文表示，孫安佐新聞新聞報整天，下蠱、符水都出來了，她原本看到也只是笑笑，但無意間看了孫安佐直播後覺得相當同情，直言從眼神和說詞已經是在跟外界求援。黃瓊慧說，孫鵬、狄鶯或許是太愛孫安佐，或是想顧及自己在演藝圈的面子，對外不斷說謊，一下扯到前女友，一下又說被下蠱等各種反科學說法，用以掩飾在泰國的脫序行為。

黃瓊慧說，孫鵬、狄鶯完全不管孩子已經24歲，有著自己的生活圈、朋友圈，一句「我是為你好」，孫安佐必須承擔自己媽媽對外批評前女友、還弄了超多下蠱祭改的新聞，意圖倒果為因說是因為孫安佐被下蠱所以才會有如此脫序行為，實際上只是為了幫孩子脫罪的說詞。

黃瓊慧喊話夫妻倆放過孩子，讓孫安佐自己收拾、承擔在泰國的行為，不要插手、亂爆料隱私給社會大眾，才是對孩子的尊重，「放過自己、也放過孫安佐，無止盡的情勒只會害死孫安佐」。