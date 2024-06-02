馬力斯餘威影響雨彈炸全台 氣象署曝「這時間」雨勢趨緩 @ChinaTimes

中央氣象署今天發布大雨特報。氣象專家林得恩臉書發文提醒，最猛鋒面降雨來了！受鋒面影響，今天是本周天氣最不穩定、降雨最為劇烈的一天，尤其是中南部山區降雨最為顯著。

氣象署發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(2)日臺中、彰化地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(2)日至明(3日)晨、鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降、天氣轉涼。有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)。

原第2號輕度颱風「馬力斯」已減弱為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天中午到明天凌晨受低壓通過加上原本的鋒面、強盛西南風，雨區擴及全台灣，雨勢會更加持續。西部地區有強降雨訊號，是這波降雨最高峰，低壓通過期間，特別小心劇烈天氣發生。