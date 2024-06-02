作詞人城旭遠曾為周傳雄、Ozone、張若凡、邱軍等歌手創作出許多打動人心的歌，近期他推出新書《終於願意善待自己的人》，藉由他溫柔回應45則來自各方的故事，讓不敢輕易示弱的人們，明白自己有人聆聽，不是孤單一個人、更值得被了解被善待。但像城旭遠這樣一個充滿正向能量、總為大家帶來力量的人，其實在創作的過程中，也曾有懷疑自己、擔心失敗、懼怕挑戰的時刻，但一路上都有許多貴人幫助他給他鼓勵，特別是三年前獲得東京奧運銅牌的跆拳道國手羅嘉翎送給他的一句話，更使他感受到運動員堅韌的精神。

「我除了創作之外，也曾在運動經紀公司工作，有次邀請東京奧運跆拳道得到銅牌的國手羅嘉翎去演講，沒想到這樣一個年紀輕輕的女生，背負著參賽的巨大壓力，每天的行程很滿，白天需要慢跑、練拳，一直忙到晚上六點之後再趕去大學上課，我必須要等她到晚上十點下課，才能開始跟她溝通演講事宜，這麼緊湊的行程安排，她卻還是神采奕奕跟我聊，對一切都充滿活力。」

城旭遠曾在工作上與跆拳道國手羅嘉翎合作，她的正能量與行動力都讓城旭遠十分欣賞。（圖／城旭遠提供）

「我們在相處的過程中，我發現嘉翎很能享受挑戰、也懂得消化吸收當公眾人物所會遇到的各種狀況，就算遇到有粉絲媒體追車，她也只是驚訝但不畏懼，是個很勇敢的女生，勇於面對未知，更勇於面對失敗。而當時的我，也曾因為不知選擇創作這條路上是否為正確的選擇而感到迷惘，我看著才19歲的她努力克服各種困難，對著我說：『當你可以面對失敗時，你已經在成功的路上了。』這句話對我真的有振奮的作用。」

羅嘉翎一句「當你可以面對失敗時，你已經在成功的路上了」，給城旭遠很大的力量。（圖／城旭遠提供）

「回想起很多年前我是個剛入行的新手作詞人，每周都要比稿，很壓迫壓力很大，每一首歌有可能收到4、50首詞，可能都不會用，也可能會被盜用，挫折感很重。我有時會想，自己為什麼要選創作這條難走的路，有時也會萌生想放棄的念頭，畢竟要靠寫歌或寫書的版稅過活真的很不容易，在出了上一本作品之後我沉寂了許久重新思考自己，現在的創作者還要花時間經營社群，要寫出短文、金句，真的很不容易，我當然也有懷疑自己的時候，對表現對成績都不滿意，但嘉翎讓我感受到情緒只是一時，不能一直跟自己過不去，這條路走不通，就再試試別條看看。」

城旭遠在創作的路上也曾遲疑徬徨，甚至萌生放棄的念頭。（圖／林士傑攝）

學會並願意善待的城旭遠，也期盼與更多人分享這轉變的過程。（圖／林士傑攝）

「在碰碰撞撞後，現在的我擁有不少讀者支持，也常常收到很多人的私訊，有些時候，他們希望我能給他們建議，但更多時候他們希望有個人聽他們說說話，有新手媽媽覺得顧小孩壓力很大很沮喪，也有田徑選手不被家人認同職業…，我在別人身上看到的困難，很期盼我的一句話一個想法，能讓他們願意善待自己、放過自己，同樣的，每一次看到讀者寫下這句『這剛好是我今天的寫照』，也許我鼓舞了你們，但同時你們也鼓舞了我，很感謝每個留言，都帶給我繼續下去的力量。」