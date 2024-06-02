新店屈尺1959年曾發生史上第一宗分屍案，2003年一名軍火前科犯黃金生，因難以脫離江湖引爆土製炸彈自殺，成為台灣第一起人肉炸彈事件，此外，位於屈尺的警政署保三總隊附近還有間小洋樓，30多年前遭歹徒闖入竊盜，母子兩人被綑綁，且以膠帶捆住臉鼻，害死了有智能障礙的兒子，至今仍未破案，凶宅如今成廢墟，經過附近就會出現頭暈不適癥狀，當地人都避而遠之。

該起竊盜命案至今未破，發生命案的2層小洋房緊鄰警政署保三總隊。（圖／攝影李宗明）

據當地人指出，該對母子住的2層樓小洋房鄰近保三總隊，老媽媽帶著有智能障礙的40歲兒子一起生活，左鄰右舍都是本地人，老媽媽人很客氣和藹，也會主動和鄰居打招呼、聊天。

凶宅閒置多年，大片玻璃門被貼起來，庭院雜草長得比人高，氣氛陰森被傳為鬼屋，還有看屋者自曝未進門已頭暈不舒服。（圖／攝影李宗明）

未料，30多年前某日，有嫌犯闖入母子住處行竊，將兩人分別綑綁，尤其兒子雙手雙腳被綁在椅子上，惡劣的是嫌犯以膠布纏住兒子的眼口鼻後逃逸，造成兒子死亡。事件曝光後，鄰里相當恐慌，由於屈尺是個小山城，人口少生活步調緩慢，竟發生入室竊盜殺人案。

一名住戶回憶，當時自己才高職，每次從夜校返家一路戰戰兢兢；另名頭髮花白的7旬鄰居也感嘆「離保三總隊這麼近，居然會出現殺人案，而且過了這麼多年，聽說犯人還沒抓到」。

詭異的是，案發後鮮少有媒體報導，當時倖存的母親被家人接走，屋子由於是祖產，就空在那，據傳曾有非洲籍家庭入住，但近年來成了空屋，庭院雜草長得比人高。去年一名富商尋覓養老住處，中意屈尺的山明水秀，被房仲帶去看屋，說也奇怪，才打開庭院大門，人還未進去已經頭暈不舒服，匆匆打消看屋念頭，後來仔細詢問才知道這裡曾是凶宅，做過幾次法事，但似乎因懸案未破冤魂難平。

命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，看屋買屋要注意，如果到現場發現起雞皮疙瘩、背脊發涼、頭暈甚至嘔吐現象，還有空氣不好有霉味的房屋等，這些可能就是跟自己磁場不合，要多注意。他表示自己曾參與多檔電視節目到命案凶宅一探究竟，通常事發後都有招魂，但俗語說「死人直」，尤其命案牽扯感情因素、糾紛最難解。

另外還有遭分屍等冤死，執念最強，最難處理。據他所知，陳金火案他將女保險員分屍成百塊還吃人肉，2嫌最後遭法辦，但是該地後續白影飄飄，轉手多次，後續以「天醫」法事終讓身體有全屍，自此才未傳出靈異。

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