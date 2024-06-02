新店屈尺山區一間小洋樓，30多年前發生入室竊盜案，住戶兒子遭歹徒以膠帶掩住眼、口、鼻慘死，加上他本身罹患智能障礙，發生如此慘案讓人唏噓，純樸的小山城發生此凶殺案，老一輩人憶及此事言之鑿鑿「兇手就是要殺人的」，由於至今仍未破案，凶宅雖曾請法師作法，但經年無人居住，且時有靈異傳聞。

據當地人指出，遭殺害的40歲兒子平常和老母親一起住在 2層樓小洋房，該處鄰近警政署保三總隊。事件曝光後，警方介入調查，但無奈當年監視器未設置完全，兇手追緝至今無果，一名頭髮花白的7旬鄰居回憶「離保三總隊這麼近，竟發生殺人案，而且經過多年，至今未破案」。

本刊調查，屈尺為原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，直到明治31年（西元1898年），日人曾修築屈尺古道，作為進入烏來的要道。當地有屈尺古道，鄰近小粗坑發電廠，還能與小粗坑綠廊步道連走，山光水色景色絕美，宛如仙境。

屈尺在2003年發生人肉炸彈案，前科犯黃金生遭檢舉改造槍枝遭警方包圍，雙方僵持6小時，最後他引爆炸彈將自己炸死。（圖／報系資料照）

其實，屈尺曾發生全台第一件分屍案，1959年12月24日上午，工人在台電屈尺沉沙池撈起鐵絲籠內的2條人腿，後續警方找到一顆頭顱，頸部遭利刃切開，「雙眼張開，死不瞑目」，接著找到軀幹。經查，死者為30餘歲孫伯英，他自軍中退伍後轉任稅捐稽徵處當公務員，遭同袍劉志才、袁毅銘覬覦一萬多元的退役金，先騙他入股開公司又邀他同住，接著2人將他打死分屍。最後劉男被判處死刑，袁男涉嫌殺人部分遭翻案，只以協助遺棄屍體判刑3年。

奇怪的是，法醫楊日松曾證實，被害人孫伯英的頭顱存放在刑事局法醫室，用培養液保存後竟然長出毛髮、還生出鬍子，他自述會跟孫聊天，「常幫頭顱刮鬍子，結果刮了又生」，成為法醫所怪談。對此，楊日松曾解釋是工友把福馬林、酒精、消毒水的比例調錯，皮膚沒有死所致。

另外，同樣在屈尺，2003年發生台灣首見的人肉炸彈案，前科犯黃金生遭檢舉涉改造槍械，在新店山區屈尺遭大批警方圍捕，抱著自製炸彈和警方對峙了6個多小時，期間要求記者到場訴冤屈，警方派人喬裝貼近，黃男以為電視台正在連線，講的十分激動，未料接過「記者」提供摻有安眠藥的檳榔、運動飲料時被他發現異狀，大喊「我知道你們是警察」、「算50聲給你們跑」，最後引爆炸彈，黃金生被炸碎血肉模糊、當場喪命。

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