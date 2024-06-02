台北國際電腦展（COMPUTEX）將於4日正式開幕，繼輝達創辦人暨執行長黃仁勳提前來台，AMD董事長暨執行長蘇姿丰昨（1）日晚間也搭乘私人飛機抵達台灣，第一站就直衝南港展覽館，為3日的開幕演講做準備，並微笑透露將在台灣與黃仁勳會面。

蘇姿丰昨日搭乘私人飛機從美國加州起飛，飛行近11小時後，於昨晚7點46分抵達台北松山機場。《東森新聞》報導，蘇姿丰到台灣後沒有休息，首個行程就直奔南港展覽館的COMPUTEX會場，待了約一個半小時才離開。

3日上午，蘇姿丰將以「高效能運算邁向AI時代」為演講主題，替COMPUTEX揭開序幕；而她此次來台也會回到台南「娘家」，7日將於大台南會展中心舉辦的「2024南方半導體論壇-南方矽島•人才永續」，與宏碁董事長暨執行長陳俊聖討論科技、人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇。

另外，許多人好奇，蘇姿丰這次來台是否會與黃仁勳見面，她微笑回應，「這將是一次很棒的會面」。