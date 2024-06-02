人人都會變老，但有的人老得特別快，胸腔暨重症醫師黃軒表示，不良生活習慣與飲食都會加速老化，這包括長期曝曬太陽、壓力大、缺乏運動、常吃加工和高糖分食物、喝酒、抽菸、失眠與長期口臭，都會加速身體從裡到外老化。

黃軒在臉書粉專PO出「加速老化的行為」，指門診中來了位中年男性患者，已白髪蒼蒼，行動宛如老人，患者問他自己為何老的這麼快？問診後現是患者生活習慣所致，以下為8個迅速老化的行為。

■長期曝曬太陽：陽光中的紫外線（UV）是造成皮膚光老化主因，長時間的紫外線暴露，會導致皮膚結構的改變，包括細小粗糙的皺紋、不規則色素沉著、雀斑痣、黃褐斑和毛細血管擴張，建議避免在上午10點至下午4點日照強烈時段外出，若需外出應做防曬。

■長期壓力過大：人體經歷壓力時，會影響到細胞對壓力的反應，進而影響DNA的複製過程，這可能導致端粒提前縮短，加速細胞的衰老過程，且長期壓力大，還與可能與心血管疾病、免疫系統功能下降，甚至是癌症有關，因此緩解壓力，對維持身體健康和延緩衰老同樣重要。

■長期缺乏運動：研究顯示，不規律運動習慣會導致肌肉量減少、骨密度下降，進而增加體重和罹患心血管疾病風險，也會加速人體衰老，建議每天至少進行30分鐘的中等強度運動，如快走、游泳或騎自行車，即使是短時間的有氧運動，也能促進健康。

■常吃著加工和高糖分食品：高糖飲食不僅會導致胰島素抵抗，還會引發慢性發炎反應，發炎反應，就是身體對抗感染的自然反應，長期慢性發炎反應，會損害健康組織，加速了老化過程。

加工食品，通常含有不健康的脂肪和化學添加劑，這些成分在體內會產生自由基，自由基，是不穩定的分子，能夠損害細胞，導致DNA損傷，進而加速老化和誘發疾病。

■喝酒：酒精會增加身體的氧化壓力和發炎反應，長期過量飲酒，會導致慢性發炎，這是許多疾病的根源，也是加速衰老的因素之一，也會對肝臟造成傷害，可能導致脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化。此外，酒精會加速膠原蛋白的降解，導致皮膚出現皺紋和鬆弛，這是衰老的外在表現。

■抽菸：長期抽菸會讓人體接觸到許多有害化學物質，這些物質會減少血液中的氧氣供應，分解膠原蛋白，並增加氧化還原反應，從而加速身體的衰老過程。

■失眠：長期睡眠不足，會對皮膚健康造成嚴重影響，增加發炎反應，並導致黑色素失衡。這不僅加速了皮膚的衰老過程，還會阻礙細胞的修復能力，同時也會對認知功能產生負面影響。

■一直囗臭：牙齦疾病不僅會導致牙齒脫落、變黃和口臭，還會加速整體衰老過程，影響容顏的保持。牙齦疾病如牙周炎，是由牙齦深處的感染引起的，這種感染會破壞支撐牙齒的結構，最終導致牙齒脫落。

牙齦疾病與全身健康密切相關，包括心血管疾病、糖尿病和阿兹海默症，牙齦疾病不僅會導致口腔問題，還會通過慢性發炎反應和細菌的血液傳播，對身體其他部位造成影響，從而加速衰老過程。

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