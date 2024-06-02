英國2名年輕女孩最近到泰國自助旅遊，在北部鄉間小鎮住進一家飯店下榻林間小屋。她們發現幾隻蛾從房門孔隙鑽入，於是把門稍微打開想用毛巾堵牢，豈料瞬間湧進大量飛蛾滿室飛舞，門框上方還懸著一尾眼鏡蛇猛然闖入張口撲來，恐怖片等級的混亂場面讓兩人尖叫大哭，幾乎嚇呆。飯店接獲兩人求救電話到場處置，驚魂甫定的女孩用手機拍下房內滿是飛蛾的景象放到網路分享，7天點閱已破500萬次。

綜合英國《鏡報》、《每日郵報》報導，潔瑪（Jemma Sayer）與莉蒂亞（Lydia Ramsey-Stewart）同為18歲英國女學生，今年5月並肩從英國到亞洲壯遊。兩人在柬埔寨與越南的旅程平安結束後，5月22日抵達泰國，第一個星期落腳北部夜豐頌府（Mae Hong Son）有「泰國小瑞士」之稱的拜縣（Pai），入住一家飯店的叢林小屋房型。

據潔瑪描述，屋門有個小縫隙，入夜後好幾隻蛾鑽進屋內，兩人拿了一條毛巾準備開門塞進縫隙堵住。她們只不過稍微打開屋門，並未大開，豈料大量飛蛾瞬間湧入，更可怕的是門框上方垂下一尾蛇晃來晃去，「牠朝我們猛然撲來，實際上是撲向我朋友的腦袋，這時大量飛蛾朝我們飛來，我倆放聲尖叫。我想，我從未叫得那麼大聲，可能把所有人都吵醒了」。

潔瑪說，這隻蛇張著嘴撲向莉蒂雅頭部，她自己的頭髮鑽滿飛蛾。兩人驚慌失措衝進浴室反鎖躲在裡面，哭得唏哩嘩啦，「我們以為自己就要死了，完全嚇呆，我從來沒這麼害怕過」。

潔瑪用手機打電話給飯店櫃台求救：「我說，『拜託你們趕緊過來，我們房裡有一隻超大的蛇，還有大約2000隻蛾。』30秒左右，工作人員就到場了，一位男士戴著頭燈手握球棒準備對付蛇。」莉蒂雅感覺那隻蛇距離她的腦袋只有30公分，她嚇得半死。兩人說，飯店工作人員確定那是眼鏡蛇。

一對英國年輕女孩在泰國北部旅遊住宿叢林小屋，遇上眼鏡蛇近距離接觸。（示意圖：shutterstock／達志）

這對好友承認，當時的確想過要儘速搭機返回英國。飯店給兩人換了房間升等，她們當晚幾乎無法入眠，後來決定繼續在泰國旅遊，前往下一站曼谷。

潔瑪說，兩人收拾行李準備換房間時，不斷有飛蛾撲到她們的臉上，「到後來，這些飛蛾就像在我頭髮裡築巢，可怕極了」。她推測，事發之際正值夜間，泰國處於雨季，飛蛾與蛇可能因此成了兩人「意外的訪客」：「牠們進來的速度很快。我們整整一個星期都睡不好，一聽到任何動靜就緊張兮兮。」

British backpackers in tears after cobra and ‘2,000’ moths swarm hotel room https://t.co/0Yuz9M7c0i — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) May 29, 2024

潔瑪用手機拍了一小段房內的短片，5月24日分享到TikTok，僅僅7天點閱已達510萬次，留言破2000則。飛蛾爬滿床鋪蚊帳、不斷撲向天花板照明燈的景象令人頭皮發麻，不少網友留言表達害怕之情，例如「這會讓我了無生趣」、「換作是我大概已經嚇死」、「我會尖叫到讓全世界聽見」、「要是我就立刻啟程回家，睡在機場等飛機」。

潔瑪說，這場驚魂記是兩人生平第一個「真正恐怖」的經歷，「我們活著就是為了描述這段遭遇，但沒有徹底毀了我們的遊興，到目前為止我們還是很喜歡旅行，除了飛蛾與眼鏡蛇那段，這是一趟很棒的遊歷」。