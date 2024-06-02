大陸第一艘航空母艦遼寧號。（示意圖/中新社資料照）

根據外媒發布的商業衛星照片，大陸航空母艦遼寧號、福建號同時在黃海和渤海活動；未來遼寧號若搭載殲-35，可說是和福建號有了艦載機互相放飛的能力。前海軍艦長黃征輝表示，大陸雙航母海試聯動，目前還不會出現艦載機「A飛B降」測試。

黃征輝1日在中天《前進戰略高地》節目中表示，遼寧號是從1985年開始建造的，技術已經是40年前了，現在中國大陸技術精進，所以重新去修改，然後現在在做修改後的海試。

黃征輝接著指出，福建號就是在還沒交船之前的海試，在還沒成軍前，不會出現飛機起降，那是飛行員的訓練，現在這個時間不可能出現「A飛B降」測試。

黃征輝點出，現在一個是滑跳式，一個是電磁彈射，這兩個起飛系統互相有問題，但降落沒問題，就是靠攔截索勾住飛機。但是如果降落之後不能起飛，即使飛機降落又能做什麼。

退役中將帥化民則表示，滑跳式因為跑道很短，力量要很猛的把飛機推出去，起落架就要比較粗一點，飛機就多了一點負擔，也就是說，這兩艘航母彈射系統不同，所以艦載機結構也不一樣。