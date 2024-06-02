立法院長韓國瑜日前抽空和國民黨立委餐敘，《中天》記者「馬德」林宸佑獨家獲悉，韓在席間向藍委喊話，希望大家在未來這段期間，能夠先暫緩推動衝突性的法案。

韓國瑜5月31日在臉書提到，一直想找個時間與立院的好朋友們聊聊心情、交流意見，因此和副院長江啟臣利用午餐時間，跟幾名藍委一起聚聚，並形容這次餐敘如同家人相聚，氣氛融洽輕鬆、相當愉快。

對此，林宸佑1日在《馬德有事嗎》節目提到，經過國會改革法案的衝突，韓國瑜在該場餐敘中對藍委喊話，希望大家在未來這段期間，能夠先暫緩推動衝突性的法案，以民生法案為優先，例如再生醫療法、財政收支劃分法。

另外，藍委陳玉珍過去曾在黨團群組呼籲黨團三長，應建議韓國瑜加入黨籍立委群組，或是指派核心幕僚與黨團溝通，聽聽藍委們對法案的想法。林宸佑透露，就他了解，在該場餐敘中，韓國瑜親自回應，會指派辦公室人員擔任窗口，加入各委員會的藍委群組，了解委員會要提出什麼法案，進而知道藍委想法。

據了解，韓國瑜在餐敘有向藍委們喊話，接下來這段期間「多提一點民生法案」，暫緩推動衝突性法案，除了讓民眾對立法院運作有感，朝野和諧也很重要。

謝衣鳳也透露，韓國瑜確實有邀請國民黨立委吃飯，他們在餐敘時討論的是如何降低現階段相當嚴重的立法院衝突情形。

謝衣鳳表示，他們希望未來各委員會提出重大法案，皆能經過委員會詳實審查，再送至院會處理，他相信只要繼續努力，一定能讓民眾看到他們的表現。