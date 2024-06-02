現代人申辦不少社群帳號、網路銀行等，須記得多組帳號及密碼，一名女子為防忘記，她都將帳號和密碼紀錄在iPhone內建的備忘錄App，將其PO上網後，掀起1.1萬人共鳴，一票網友狂＋1，表示自己也是用同樣方式記憶。

原PO昨（1）日於《Threads》上傳iPhone備忘錄截圖，只見她把所有社交軟體等帳號和密碼，紀錄在內建的備忘錄App，好奇問是否每個iPhone使用者的備忘錄都長這樣？

貼文有1.1萬人按讚，一票網友都有共鳴，備忘錄App可以加密鎖住，若要開啟備忘錄看裡面的文字內容，需輸入密碼或用人臉辨識，因此把備忘錄拿來存放帳號、密碼非常好用，「我以為只有我這樣」、「原來大家都有」、「記性真的不好了。」

留言中有一名男子建議，使用設定的密碼功能，就能讓管理帳號、密碼變得非常方便，若經常需要訪問不同的網站並輸入帳號、密碼，該功能可省下不少時間，當瀏覽某個網站登入頁面時，如果之前已儲存了該網站的帳號及密碼，會自動彈出提示，安全性也較高。