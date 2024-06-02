【全程字幕】孫安佐談「狄鶯想離婚」 開撕孫鵬：別做偷雞摸狗的事 @ChinaTimes

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐，5月在泰國普吉島呼麻私闖民宅，遭當地警察逮捕送醫。事件曝光後，風波愈演愈烈，不但扯入了下蠱中邪之說，孫安佐更直播槓上父母。如今一家人關係陷入緊張，狄鶯更表示想與孫鵬離婚。而中天新聞網接獲獨家消息，上個月孫鵬與狄鶯2人站在北投某診所外，針對「是否就醫」這個話題，在街頭起了爭執。

根據《中天新聞網》獨家報導，狄鶯與孫鵬兩人於5月28日，站在北投某家診所前，只見兩人穿得相當休閒，腳踩拖鞋，但臉色卻一點都不輕鬆。當時孫鵬對狄鶯說「我們還是要給他支持！」，但沒戴口罩的狄鶯，明顯看得出來神色不佳、情緒有些激動，甚至一度手指著孫鵬，最後兩人針對「是否就醫」一事當街吵起來。以時間推測，夫妻倆應恐怕是為了孫安佐的事情煩心，但對此孫鵬和狄鶯尚未做出回應。

狄鶯與孫鵬被目擊在街頭起口角。（圖／翻攝自中天新聞網）

狄鶯、孫鵬在診所外起爭執被目擊。（圖／中時資料照）

當初兩人結婚後離婚，2007年復合再婚，如今是否又陷入婚姻危機。尤其在孫安佐事件爆發後，不僅狄鶯忍無可忍表達想與孫鵬離婚，不想與孫家人有交集，孫安佐也不時透過社群發聲，甚至昨（1）日下午無預警開直播表示對父母感到失望；認為爸爸孫鵬未經他同意放符水的舉動，視同下毒。至於媽媽狄鶯，他則直言：「我媽講的話半真半假，但是我的話永遠只有真相」。但他也澄清，他依舊愛自己的父母，只是「我不服從我爸我媽的話，他們就想弄我」。接著，他也坦承確實有被下蠱，但整件事與前女友無關，最後還發出「不自殺聲明」。

孫安佐事件發生後，孫家人關係再度陷入緊張。（圖／中時資料照）

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980