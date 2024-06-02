日圓跌跌不休，吸引大批外國觀光客瘋狂湧入日本，享受低廉匯率帶來的超爽購物體驗。可是對日本人來說，出國卻要大傷腦筋，因為需要負擔的成本水漲船高。據日媒報導，有日本學校為了節省旅費開支，決定將海外「修學旅行」的目的地從新加坡、馬來西亞改為台灣，意外讓台灣觀光業賺了一筆。

儘管日本政府過去5周狠砸近9.8兆日圓干預匯市，試圖拉抬日圓匯價，但日圓走弱趨勢難擋，兌美元持續朝160大關回落。

據日本放送協會（NHK）報導，在新冠疫情之前，山口縣宇部市的私立慶進高中二年級學生每年10月都會前往新加坡與馬來西亞，進行為期5天4夜的校外教學旅行。今年是疫情後首度恢復海外旅遊，卻因為日圓重貶導致團費暴增，校方因此決定把修學旅行的目的地改成台灣。

根據校方的說法，原本疫情前要前往新加坡與馬來西亞，每位學生的費用約為15萬日圓（約新台幣3.1萬元），而由於匯率影響，今年團費飆升至24萬日圓（約新台幣5萬元），以上，但是校方把目的地改為台灣之後，只需要支付14萬日圓（約新台幣2.9萬元），顯然讓學生減輕不少壓力。

慶進高中校長待水清信表示，雖然很遺憾必須更改既定的目的地，「但東南亞有許多與日本相關的企業，為了讓學生體驗文化差異，我仍希望能持續舉辦海外校外教學旅行」。