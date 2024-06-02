今天雨勢最大，氣象專家吳德榮表示，今天到明晨鋒面挾颱風「馬力斯」殘餘水氣通過，全台有雷雨，以及劇烈天氣發生機率，氣溫明顯轉涼。氣象署今日定量降水預報圖也顯示，北台灣雨勢紅到發紫。吳德榮說，明天至周二鋒面南移天氣轉晴，周三至周五中高層雲移入，有短暫陣雨，午後近山區有雷雨。

今日全台有雨，北台灣及山區雨勢大，晚間苗栗以南及花東仍有局部大雨或豪雨。（翻攝自氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨台灣海峽有線狀雲系接近中，伴隨強降水回波，今日至明晨（3日）鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降、天氣轉涼。有中小尺度對流系統發展的機率，應慎防劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間大雨等。今日北部氣溫19～28度，中部21～31度，南部22～33度，東部20～32度。

氣象署也表示，今天鋒面加上所伴隨的中、小尺度低壓通過台灣，天氣不穩定，白天開始下雨時間漸增、雨勢轉強，全台容易有大雨或局部豪雨，今日定量降水預報圖顯示，北台灣降雨紅到發紫，晚間苗栗以南及花東仍有局部大雨或豪雨，北台灣雨勢逐漸趨緩。

吳德榮表示，明白天起至周二（4日）鋒面南移至巴士海峽，台灣轉晴時多雲，午後中南部偶有局部短暫陣雨的機率；明晨仍很涼、白天起氣溫逐日漸升。周三至周五（5～7日）中高層雲移入並逐漸增厚，偶有短暫陣雨機率，大氣趨不穩定，午後近山區有對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，北台灣稍偏涼。周六（8日）中高層雲消散，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。