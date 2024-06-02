明尼蘇達灰狼本季勇闖西區決賽，儘管敗下陣來，例行賽56勝26負仍締造近20年來最佳成績，陣中還有「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）這位超級新星。灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）今年3月底忽然宣布「不賣球隊了」，原因是大股東馬克洛爾（Marc Lore）、A-Rod（Alex Rodriguez）沒有趕在截止期限前支付款項。

外界不清楚雙方破局的內情，洛爾和A-Rod陣營公開指責泰勒變卦，美媒《The Athletic》報導雙方已經鬧翻了，至少洛爾和A-Rod不肯原諒泰勒。今年季後賽期間，83歲的泰勒多次主動問候他們二人，還試圖要擁抱A-Rod，但遭到拒絕。

美媒《紐約郵報》寫道：「也就這麼剛好，泰勒在灰狼20年來的最佳球季決定退出協議。」灰狼本季成功實際上有洛爾、A-Rod的功勞，現任籃球營運總裁康奈利（Tim Connelly）是他們從金塊找過來的，A-Rod先前也多次以大老闆的口吻發言，以經營者自居。

根據雙方2021年的協議，洛爾、A-Rod陣營以分期方式收購灰狼股份，泰勒同意他們分3次繳清，計畫讓洛爾、A-Rod從40%股份擴張到80%股份取得經營權。洛爾陣營最近一次支付的款項是2.9億美元（新台幣94億），相當於灰狼20%股份。在泰勒反悔之後，這場經營權戰爭還未結束，美媒報導會有一個仲裁小組來審視買賣合約，決定泰勒能否保有球隊。