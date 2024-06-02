【全程字幕】孫安佐談「狄鶯想離婚」 開撕孫鵬：別做偷雞摸狗的事 @ChinaTimes

狄鶯、孫鵬兒子孫安佐，被爆在泰國呼麻、精神恍惚闖入民宅並脫褲裸露遭逮。整起事件爆發後，不只是夫妻倆的婚姻再度出現危機，連周遭親友也被牽扯進去。狄鶯受訪時除了自爆想離婚，還揚言不滿孫鵬姐姐住在他們家，「見到孫安佐卻像見到鬼一樣」，還叫製作人兒子陳柏成載她「逃走」。對此，陳柏成表示看到新聞相當氣憤，強調若有進一步抹黑，不排除走法律途徑解決。

根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯從泰國帶回孫安佐後，原先暫住在他們家的孫鵬姊姊，看到孫安佐「像見到鬼一樣」，甚至直接叫兒子也就是製作人陳柏成，直接把她接走閃人。此舉讓狄鶯大怒，表示對方靠孫鵬提攜進入演藝圈，看到她卻連聲「舅媽」都沒喊，怒斥陳柏成太過薄情寡義，坦言對孫家人已經忍無可忍。

狄鶯表示已經受夠孫家人。（圖／中時資料照）

不過對於這樣的說法，陳柏成回應《中天新聞網》坦言自己看到新聞相當錯愕，「當時因為我媽從日本回來，暫住在孫鵬家5樓，隔天知道孫安佐狀況，我媽就想說讓他們專心處理，和他們說好先回我家住。」對於狄鶯的指控，陳柏成感到無法理解，強調他當時都有向狄鶯、孫安佐打招呼，還上樓整理行李再離開，絕非所謂的逃走：「不然我們要怎麼走？匍匐前進嗎？」

陳柏成強調，先帶媽媽返家是要給孫鵬和狄鶯好好處理小孩事情的空間，「看到安佐他也有跟我打招呼。」表示孫安佐一切正常，「就是個酷酷的男孩。」否認狄鶯指控他們把孫安佐當瘋子看待。

另外根據《TVBS新聞網》報導，對於狄鶯的指控，陳柏成一家人都相當生氣，強調很多東西根本都不是她講的那樣。而且狄鶯半夜可能是喝了酒，還打電話飆罵他太太，他已經告知孫鵬；看在都是家人份上，能諒解狄鶯不開心發酒瘋，不想做太絕。不過無奈表示，「都是子虛烏有的情緒發言，如果再進一步胡說八道，我這邊會走法律途徑。」也就是狄鶯若再進一步抹黑及誹謗，不排除走法律途徑對簿公堂。

至於狄鶯說，陳柏成一家全靠孫鵬提攜，他也澄清剛退伍時，確實是靠著舅舅孫鵬帶入行，但後來靠著自己成立公司。而且自己40歲了，與孫安佐年紀差很多，所以平常不太會連絡，只有家族聚會才偶爾遇到，完全不清楚他在泰國發生的事。

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