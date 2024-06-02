大陸宣布自6月15日起終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。前立委蔡正元表示，大陸若積極發展替代品，台灣的資通產品訂單沒了，民進黨就會緊張了。

蔡正元1日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，大陸漸進式的廢除ECFA，台灣會做政治跟經濟方面的操作，會說金額不大；台灣賣到大陸主要的是資訊、通訊電子產品，對石化產品、工具機、紡織、其他產業機械等取消關稅減讓，民進黨會說還好，若是有那些公司行號受損，就補貼一點，然後就變成民進黨的恩德。

蔡正元接著表示，大陸若是把主要的資通產品訂單關掉，並不違反WTO，不過，這還有得鬥。到時台灣只會要求業者轉移至東南亞，或是旅行業經營不下去，就建議轉業。

蔡正元指出，對於目前的處境，台灣的困難才剛開始而已。沒有卡到真正的原因，不是ECFA。民進黨在玩一個花招，最好是大陸方面取消，就不用得罪這些人了。

蔡正元認為，大陸若積極發展替代品，台灣的資通產品訂單沒了，民進黨就會緊張了，像日本、韓國、美國、歐洲汽車業很緊張，就是因為大陸汽車兵強馬壯，他們才會緊張。