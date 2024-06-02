民進黨立委陳亭妃日前偕29名綠委共同提出「廢考監」的修憲案，並喊話立法院長韓國瑜成立修憲委員會。國民黨立委吳宗憲昨（1）日對此開嗆，如果做得到大家一起否決人事同意權，以及下個會期預算只留下基本行政和人事費用、其他全部刪除，就相信民進黨說的是真話

吳宗憲昨在中天《週末大爆卦》中談到，台灣修憲是世界上數一數二困難的地方，要廢考監並不簡單，也不是喊一喊就能達到共識；他認為要朝這方向走沒問題，但綠營到底是又在玩弄人民還是真有理想？過去8年民進黨完全執政，對於廢考監完全沒有動作，甚至努力用監察院修理在野黨執政縣市，「雖然嘴巴講不要心裡卻很誠實」。

吳宗憲指出，陳亭妃可以先做幾件事讓人看出其真心，第一，大家一起否決人事同意權；第二，下個會期預算留下基本行政和人事費用，其他全部刪除，如果這兩件事做得到，就相信她說的是真話，否則只是虛晃一招。

另外，吳宗憲也轟，四個月以前蠻尊重民進黨，但這四個月發現他們說謊跟呼吸一樣自然，所以面對綠營都非常小心，「因為他們現在講的東西，回去講成另外一套。」