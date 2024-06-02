一名女子觀察到不論是餐飲業服務生或服飾店店員，經常對客人講「幫我」，例如幫我掃描QR code點餐等，讓她感到很厭煩，直呼「正確使用中文很難嗎？」貼文引發大票網友討論，但多數人覺得是原PO太難搞。

原PO近日於《Dcard》指出，日前到餐廳用餐，服務生提醒她「幫我刷QR code點餐」，她到服飾店試穿，店員也說「幫我到第一間更衣室」，令她非常不解，認為「幫我」一詞應該是幫助對方某件事情，但現在多數的服務業都會喊出「幫我。」

原PO表示，應該將「幫我」改成「請」，直言一直聽到「幫我」感到非常厭煩，「正確的使用中文很難嗎？還是我有誤解的地方呢？」

貼文被一票網友炮轟，紛紛留言說，服務業從業人員這樣說已非常有禮貌且客氣，且「幫我」和「請」相比，「幫我」更能提高效率，直指原PO很難搞，「妳好無聊，這樣也要被妳嫌」、「這個用法一直都有啊！服務生態度不好被人客訴，客氣又被挑剔。」