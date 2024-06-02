民進黨政策會執行長王義川，近日在引發監控爭議後指出，「電視台要談這就退通告」。國民黨桃園市議員黃敬平表示，此事若扯到政治議題，王義川就會「師公上身」開嗆，但講到司法面王就會乖乖站好、縮回去，王在黨內已經孤立無援，說要退通告都是講給黨內老闆賴清德、林佳龍等人聽，暗示他們不能丟包他。

王義川日前於政論節目自曝可用手機訊號，分析參加立院外青鳥行動群眾，以及參加民眾黨519遊行群眾的年齡層、政治傾向，但引發監控疑雲後，他對此話題強調，「我都不回應，電視台要談那一題我就退通告，就這樣。合理吧，司法進行中的案子我幹嘛談」，但對於國民黨立委黃健豪稱要用聽證調查權，請他到立法院解釋，王又回嗆，「你們憑什麼問我，藐視國會剛好而已」。

黃敬平昨（1）日在節目《週末大爆卦》表示，王義川的作風很謹慎，嗆要退通告是講給老闆，包括賴清德、林佳龍和正國會的大老們聽，讓這些人不能切割他，暗示他們，「不要把我丟包，不然我有事大家都會有事」。

黃敬平也說，王義川雖然綽號「憨川」但其實很精明，有親綠的政論節目近日討論黃健豪的說法，給王反嗆的舞台，王就跟師公上身一樣，繞回國會改革開嗆，「藐視黃建豪、藐視國會」，但講到被北檢分他字案偵辦時就縮回去，臉色一沉，說自己不敢得罪檢察官，「我會乖乖站好」。

黃敬平指出，由於民進黨同志不願意背書，王義川在黨內已經孤立無援，且王雖自稱小老百姓，但執政黨的政策會執行長根本就是黨政要員，如果監控屬實，對民進黨會影響很大，要是涉及國安局等情治單位就更嚴重；但若王承認造謠，那他以後說話誰相信，且造成社會恐慌，還可能涉犯《社會秩序維護法》、《反滲透法》。

黃敬平透露，有電信設備專家爆料，王義川的話引起業界震撼，因為相關技術是在2018年前後才出現，政府在新冠肺炎疫情期間也有使用這樣的方式，這次可能是有不肖公司提供相關資料給王。