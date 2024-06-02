天王周杰倫曾公開說自己不習慣穿內褲，不過，泌尿科醫師陳忠佐表示，男性穿內褲，對生殖器具保護作用，可避免因運動時的晃動，增加受傷風險，且不穿內褲可能誘發感染，或使陰囊溫度升高，進而影響精子品質和生殖能力，最慘恐不孕。

泌尿科醫師陳忠佐在臉書粉專PO文指出，棉是男性內褲最最普遍的材質，能有效吸汗並保持皮膚乾爽；聚酯纖維材質在運動場合能有效排汗並保持乾燥，但透氣性不如棉；莫代爾是近年很受歡迎的材質，具備良好的柔軟性和吸濕性，適合敏感肌膚穿著；竹纖維內褲則有天然的抗菌和除臭特性。

陳忠佐指，男性穿內褲有下列3種好處。

■保持衛生：一般內褲除了能有效吸收汗水、保持私密部位乾爽，也同時具有抑菌或抗菌的功能，減少私密部位的感染風險，保持局部衛生。

■支撐與緩衝：內褲提供男性生殖器一種保護性與緩衝作用，可以避免因運動時的晃動產生摩擦碰撞，降低不適感。有些內褲材質能有效降低溫度，增加陰囊的舒適度。

■隱私與保護：內褲是最貼近身體的衣物，提供最基本的遮蔽功能，也能有效防止意外走光情況的發生。

以下為男性不穿內褲對健康的影響。

■衛生不佳：不穿內褲可能導致排尿後的殘留尿液接觸衣物，增加感染和發炎的風險。這些情況容易引起私密部位的不適，甚至導致泌尿系統的健康問題。

■影響生殖健康：內褲有助於保持陰囊的溫度在適合的範圍內，而不穿內褲可能會導致陰囊溫度升高，進而影響精子的質量和生殖能力。

■容易受傷：由於缺乏內褲的支撐，穿著寬鬆的衣物時，會感到生殖器官晃動和摩擦，沒有內褲的保護，甚至是容易受到摩擦和撞擊，增加受傷的風險。