孫安佐被爆佐在泰國呼麻、精神恍惚闖入民宅等脫序行為，而他2號一早從家裡出門，原本是想和網友說說話「教大家一些事」，但到場的都是媒體。孫安佐說爸爸媽媽不知道他出門，而首度公開露面受訪，只見他精神仍舊有些恍惚，而且消瘦許多，他說原本希望不要造成媒體關注，沒想到還是爆出新聞。不過強調已經和媽媽和解，但仍不滿父親在背後做許多偷雞摸狗的事。

孫安佐是一早現身住家附近公園受訪，只見他帶著很深的黑眼圈，而且眼神渙散。他先是說自己和母親狄鶯已經和解，認為自己講話直接卻沒有說錯任何事，「我也沒有希望她跟我道歉，失望是失望沒有錯，但我還是愛她。我說過了，現在沒有人可以攔得了我，我爸不行，我媽不行，你也不行。我是一個從一個很恐怖的地方回來的人，所有該體驗的東西我都體驗過了，最好的生活，最爛的生活，地獄的環境都體驗過了，所以，Yeah，台灣沒什麼好怕的。」被問到何謂恐怖的生活，孫安佐直言自己被下蠱，說那真的會讓人瘋狂「但是我沒瘋，我活著回來了」。

孫安佐公開跟父親孫鵬撂下狠話。（圖／中時新聞網YT）

而對於母親狄鶯對外放話想離婚，孫安佐表示「她開心就好」。接著把砲火對準了父親孫鵬，「我爸的確是在背地裡幹了蠻多我覺得蠻boll shit（狗屎）的事情，所以我真的對我爸蠻無言的。」說爸爸偷偷給他喝符水，喝起來有夠苦。「這是其中一件，其實還有很多事情我不太想講，畢竟他還是我爸。所以，爸，你就不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種你好歹直接跟我說嘛。」

孫安佐不滿父親孫鵬暗地裡做偷雞摸狗的事。（圖／中時新聞網YT）

【全程字幕】孫安佐談「狄鶯想離婚」 開撕孫鵬：別做偷雞摸狗的事 @ChinaTimes

孫安佐說5月7日就已經返回台灣，對於在泰國呼麻闖入民宅，澄清當時以為那是親戚家，已經跟屋主道歉。不過他認為自己是被人盯上，想要竊取他的能量。至於形容在醫院的過程，「很像是一個精神時光屋的感覺，我覺得我一直反覆想要逃走，反覆死了很多次的感覺。就這樣，開心了嗎？」接著又說要跟記者講下蠱是怎麼下的，說他被綁在床上，施打一些可能類似鎮定劑之類的藥劑，然後吸了一些不明氣體；而旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，接著做了像是能量轉換的事情。

接著又為前女友辯解，說一切指控都只是因為媽媽嫉妒，而且也沒有狄鶯口中所謂洗內褲的事，「都是假的」。孫安佐講到前女友阿乃時都會摀住嘴巴，被問為何都做這個動作，孫安佐回答：「愛啊。」不過堅決否認是被前女友帶去泰國，一切都是自己決定的，因為除了去玩、也是為了工作。「我拍了很多片子，還沒公開的。全台灣都沒人拍得出來的片我成功拍到了，加上有開一些店，像是當管理階層經營一家自媒體這樣。」描述內容有潑水節，以及跟警察有關的一些片子，等開心的時候就會上傳。

孫安佐對著鏡頭唸起動漫日文台詞，精神狀態令人擔憂。（圖／中時新聞網 YT）

孫安佐一邊認為自己的精神狀況很好，一邊卻又說「我是一個有雙重人格的人」。說如果不做一些建設性的東西，會沒辦法放鬆。還要大家把他想像是一個有一個PTSD(創傷後壓力症候群)的患者一樣。突然又話鋒一轉，說前幾天才有2台大卡車想蓄意謀殺他。最後更強調，以後再把泰國奇妙異世界轉生的故事跟大家說。因為現在回想起那些事情讓他很痛苦，所以要大家不要再逼他了。

只是在受訪結束後，孫安佐不斷對著鏡頭自言自語唸起動漫日文台詞，精神狀態令人擔憂。

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