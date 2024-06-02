世新大學於6月1日、2日舉辦112學年度畢業典禮，並透過YouTube頻道進行線上轉播、設置AI互動鏡頭，與「世新大學專屬拍貼機」等方式，讓學生線上線下都能沉浸在歡樂氛圍中。

「若要真正成功，獲得偉大的成就，必得先愛上自己的工作。」世新大學校長陳清河分享日本「經營之神」稻盛和夫的成功心法，期許畢業生達成三個重要條件：不抱怨，凡事從自己找原因；目標強，心不喚物物不至；利他心，利他是最好的利己。

陳清河也拋出「改變自己、投資自己、推銷自己」三個重要想法，提醒畢業生「天助人助不如自助」，尤其是世新是一所以傳播立家的學校，將事情做好之後就要說出去，在適當的時機推銷自己，才能事半功倍，持續邁向成功。

世新大學畢業典禮第一天舉辦新聞傳播學院7個系、全媒體學程及碩博士班的場次，首場演講邀請到私募基金達勝集團董事長及中嘉集團董事長郭冠群，他勉勵畢業生，擁抱機會、接受所有最困難的任務，以負責任態度做好每一步工作，就能建立責任感與自信心，就像股神巴菲特說的，促使你的人生產生雪球效應，一但起始獲得了優勢，雪球就會越滾越大，優勢也會越來越明顯。

共電視文化事業基金會董事長胡元輝，受邀擔任第二場演講，他說自己大學就讀地理系，第一份全職工作是進入報社當記者，天天面對主管檢討、丟稿子，他告訴自己絕對不能夠倒下，一個多月後受主管認可，成功調進政治組。他以「堅持初心相信自己」勉勵世新畢業生，人生挑戰重重，只有堅持才能走出自己的道路、活出自己的美好。