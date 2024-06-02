馬力斯餘威影響雨彈炸全台 氣象署曝「這時間」雨勢趨緩 @ChinaTimes

鋒面影響，前氣象局長鄭明典表示，今早雷達回波圖顯示有一道降雨回波往台灣來了，是全台有感的降雨系統。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，西半部大雨即將開始，海峽雲雨帶即將進入，一直到明天凌晨是這波降雨最高峰。

鄭明典在臉書貼出一張今早的台灣雷達回波圖，指有一道降雨回波往台灣靠近，「回波來了！不特別強，但應該會是全台有感的降雨系統！」從圖上可見，有一道比台灣還長的回波從台灣海峽上往陸地撲來，全台準備迎雨勢。

台灣颱風論壇也在臉書表示，西部大雨即將開始，海峽雲雨帶即將進入，西部地區雨勢將會增強，尤其未來1小時台中到台南有較大雨勢。

台灣颱風論壇指出，今天（2日）受到鋒面影響，北、中部容易雷陣雨，今天清晨至上午低壓、也就是原本的馬力斯颱風開始東移，西南風增強，輸送更多水氣，雨區擴展到全台灣。尤其今天中午到明天（3日）凌晨低壓將通過台灣上空，加上原本的鋒面、強盛西南風，雨勢會更加持續，西部地區有強降雨訊號，是這波降雨最高峰，低壓通過期間要小心劇烈天氣發生。