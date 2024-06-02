北市東區商場大樓暗藏賭場 大安警攻堅逮51人送辦

北市大安分局日前據報，東區忠孝東路四段一帶有德州撲克賭場非法盈利，經警方多日探訪、蒐證後成立專案小組，於昨（1日）前往查緝，當場查獲陳姓現場負責人、荷官、賭客等合計51人，並查獲大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠等，全案依刑法賭博罪、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等偵辦。

據了解，敦化南路派出所日前接獲檢舉，轄內忠孝東路四段一帶有德州撲克賭場非法盈利，以籌碼換現金方式賭博財物。經警方多日探訪、蒐證，於昨（1日）凌晨，持台北地方法院核發搜索票執行查緝，當場查獲陳姓現場負責人、荷官5人、工作人員3人、賭客35人、毒品犯嫌1人及在場關係人6人，合計51人。並查扣抽頭金暨營業額新臺幣95萬餘元、記帳本4本、點鈔機1台、監視器鏡頭6個、撲克牌8副及籌碼297萬餘元等證物。

警方調查，該賭場對外以撲克協會名義招募會員，再以進行撲克比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金，專案小組在查緝過程中，也意外發現2位賭客攜帶二級毒品大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠等，並於其他樓層私人招待所內查獲1人攜帶大麻電子菸，全案依刑法賭博罪、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等偵辦。

大安分局強調，此種撲克或競技協會假藉比賽、訓練名義等方式經營，企圖以合法掩護非法，行賭博之實，以規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力取締，若民眾發現可疑犯罪徵侯應立即向警方報案，共同維護社會治安。

警方查獲新興毒品哈密瓜錠。( 葉庭欣/翻攝 )

警方查獲大麻電子菸。( 葉庭欣/翻攝 )

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