「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，近期與恩師陳建寧對簿公堂，師徒關係決裂。不過如今又有案外案，上月才出庭作證的阿沁，發現自己竟遭詹雯婷私下錄音，讓他十分憤怒。阿沁直接在社群嗆聲，加碼爆料對方「非法嫖(剽)竊盜用我的音樂創作」，指控詹雯婷拿他們的創作，卻不願意掛上他與陳建寧的名字，放話「賠上我的一切都要把妳告到底！」

阿沁表示，組團至今20年，自己在樂團的收入、分成最少，還被黑粉黑，這些他都忍了下來，但詹雯婷竟騙他出來喝咖啡，偷錄下4人兩個小時的對話「原來妳都是演戲，希望我法庭為你做證？」接著自我調侃「就當我們自己蠢，是智障」。

阿沁透露自己遭詹雯婷偷錄音，接著指控她抄襲與剽竊歌曲。（圖／翻攝阿沁IG）

話鋒一轉，阿沁提到他最熱愛的音樂「非法嫖(剽)竊盜用我最重視的『音樂創作』，妳偷嬰兒還給它冠上自己的姓」，直言這是他人生的恥辱，無法再容忍，「賠上我的一切我都要把你告到底，我人生第一次主動去告人就送給妳了！」隨後附上對比影片，可見詹雯婷個人專輯《小太空》的〈蒼穹〉，明明是三人一起創作的，但詹雯婷卻僅掛上自己的名字，讓他狠批「我看妳怎麼洗白，丟臉！」

阿沁揭露當年「F.I.R.」飛兒樂團的內幕。（圖／中時資料照）

接著，他揭露，當年F.I.R.〈你的微笑〉、〈千年之戀〉、〈流浪者之歌〉100%都是他寫的，但還是掛上詹雯婷的名字，「一樣分你們終生1/3，阿沁做到這樣還不夠大氣嗎？」無奈嘆，詹雯婷自稱音樂創作人還知法犯法，「提醒等了妳兩年，我也不用分版稅，只希望你道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉」。

影片嵌入自音樂我最強YT

最後，阿沁透露，詹雯婷與陳建寧的經紀約鬧了這麼多年，雖不關自己的事，卻被拖下水「可我依然，從沒有禁止你在節目、商演、音樂節演唱我寫的作品《月牙灣》、《眷戀》、《你的微笑》等一堆歌，我做到這樣還不夠嗎？」阿沁強調，自己有數千位學生跟他學習作曲，「我不捍衛自己，誰來替他們捍衛，我們下一代年輕音樂創作人權益？」不過對於阿沁的指控，Faye所屬亞神音樂則不表示意見。