路透社/易普索（Reuters/Ipsos）的最新民調顯示，美國總統拜登正在大幅度流失沒有大學學歷的重要選民，與2020年同期相比，拜登在沒有大學學歷的選民中流失10％支持度，導致他與川普之間的競爭比四年前更加激烈。有一輩子都投給民主黨的選民表示本屆將投給川普，稱就算川普是「惡霸」也要投給他，因為他讓事情成真。

路透社在川普5月30日因封口費案遭定罪前進行的民調顯示，拜登正大幅流失四年前讓他勝選的關鍵選民—也就是沒有四年大學學歷的支持者，這些選民包含非裔、拉美裔女性、年輕選民及郊區女性。和2020年同期民調相比，拜登在沒有大學學歷選民中囊括的支持度，從四年前的43％，掉了10％至32％，相較之下，川普在這群選民中獲得的支持度，從42％微幅上漲至44％。

2020年大選中，美國沒有大學學歷的選民佔整體的3／5。

若進一步細看不同選民族群的支持度，拜登在18至29歲年輕選民中的支持度已掉至37％，和2020年同期相比掉了11％；年輕選民對川普的支持些微上升至30％；該族群眾中還有更多選民表示尚未決定要選誰，或是已決定不投票。

拜登在拉美裔女性選民中狂掉19％支持度，從58％降至39％；非裔選民對拜登的支持掉了15％%；郊區女性選民對拜登的支持為42％，較四年前少了7個百分點，該族群對川普的支持持平，約在34％。

民調顯示，對拜登幻滅的支持者並沒有集體轉投川普，當中許多人尚未決定11月5日要投給誰。

67歲紐約州選民麥康奈爾（Mary Jo McConnell）2016年投給川普，2020年轉投拜登，她表示不認為川拜都能解決他們面臨的挑戰。麥康奈爾退休前曾在罐頭工廠及鹽礦場工作，目前仰賴社會安全福利過活，但礙於物價上漲，即便已退休，她仍得額外打2份工來支撐家計，她尚未決定11月要投給誰。

47歲南卡羅萊納州健身房老闆威爾斯（Chris Wells）表示，他四年前投給拜登，但他如今擔憂81歲拜登的年紀及健康問題，他說不會投給川普，但出於對經濟的擔憂，這也不代表他會再一次投給拜登，「我可能會在選票上寫我自己的名字」。

無黨派研究組織（Inside Elections）分析師魯巴什金（Jacob Rubashkin）評論，拜登在本屆選戰中打得如此辛苦，主因在於他正流失2020年選戰中重要選民的支持，「任何大幅下降都會被放大，因為在最關鍵的州，他與川普的差距都相當小」。

50歲丹佛郊區女性白金漢（Amy Buckingham）表示，她這輩子幾乎都投給民主黨，但今年她決定轉投川普，「他是惡霸，他難以預測，但他讓事情成真，而且他是商人」。

溫和派民主黨研究機構「未來多數」（Future Majority）執行長瑞德爾（Mark Riddle）評論，最終選民不想聽任何藉口，「他們想看你為他們做了什麼」。

路透社/易普索是在3月至5月間調查約8000名選民得出民調結果。