大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話（簡稱香會）圍繞「中國的全球安全觀」做大會主旨發言表示，中方歷來尊重各國的合理關切。同樣，中國的核心利益神聖不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。

據大陸《北京日報》消息，董軍指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

董軍表示，外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長「台獨」，圖謀「以台制華」，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。

董軍指出，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

另據大陸央視新聞消息，董軍表示，在當今世界變亂交織、各國人民更加渴望和平發展之際，亞太數十年的繁榮穩定、舉世矚目的「亞太奇蹟」，為世界發展注入強大動力，為全球安全提供穩定基石，帶給我們很多重要啟示。

他表示，這裡的人民追求和諧、熱愛和平。這裡的人民獨立自主、自強不息。這裡的人民守望相助、命運與共。幾十年來，雖經風風雨雨，但共同發展、合作共贏始終是大勢主流。脫鉤斷鏈、小院高牆在這裡沒有市場。人民渴望團結協作、安寧生活，各國軍隊需要為此保駕護航。

他表示，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜。我們不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這裡生戰生亂。