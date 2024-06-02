觀察內政部數據，七都中以新竹縣市、台北市屬最少發生火災的縣市。徐佳馨分析，新房在建築設計上較符合消防法規，社區消防設備與管理也有保障，因此新建案較多的新竹縣市，自然為七都中較少遇火災的縣市。而北市老屋多，不過北市對於焚燒紙錢等行為有管制，且民眾屋內常設置住宅警報器、滅火器等設備，祝融之災反而相對少。

另細看內政部統計，全國去年截至今年3月為止，發生火災前五大原因分別為「燃燒雜草、垃圾」、「電氣因素」、「遺留火種」、「菸蒂」及「敬神掃墓祭祖」，總計前五大原因就占整體八成，其中尤以「燃燒雜草、垃圾」占比達31.4%位居冠軍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，依據內政部資料，發生火災起火處扣除路邊、墓地及倉庫外，室內最易引起祝融的環境是廚房、臥房及客廳，而發生火災前五大原因中，「電氣因素」、「敬神掃墓祭祖」等也榜上有名，提醒住戶平時應注意廚房、神明廳以及日常起居時的用火與用電習慣，同時也需定時更換老舊電線，並選擇有安全標章的電器。

此外，賴志昶補充，一般自住客若有房貸，會由銀行強制投保住宅火險，理賠範圍包含建物本身、裝潢及動產等損失，甚至包含臨時住宿費用、搬遷費用等，且該險不僅保障火災，例如火山爆發、洪水等天災人禍，依據產險公司不同，也可能在承保範圍。不過需注意的是，該險所理賠的房屋重置成本，是依據建物本身造價與裝潢價值，並不包含土地，與一般民眾認知的房價會有不同程度落差。