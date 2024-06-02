COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）將在6月4日到7日於台北南港展覽館盛大登場，本次展覽主軸除聚焦人工智慧外，更細分雲端AI與邊緣運算AI兩大主軸應用，各家廠商將會大秀自家肌肉，如伺服器業者如鴻海、緯創、緯穎、廣達、英業達，散熱族群如奇鋐、雙鴻，電源供應器如台達電，以及AI PC如華碩、宏碁、微星、仁寶等，預計展會活動將推升AI應用掀起高潮。

COMPUTEX 2024以「Connecting AI（AI串聯、共創未來）」為主軸，聚焦生成式AI科技發展，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。並邀請全球科技大老到台舉行主題演講，形式規模已不輸美國CES展覽。

專題演講系列將由6月2日晚間由輝達執行長黃仁勳台大演講拉開序幕，將概述AI生態系統的下一步發展。今年不少國際大廠重量級CEO將在COMPUTEX發表Keynote，包括AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰、Intel（英特爾）執行長Pat Gelsinger、Qualcomm（高通）總裁暨執行長Cristiano Amon、MediaTek（聯發科）執行長蔡力行、Super Micro（美超微）創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP（恩智浦）半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger、Delta（台達）研究院院長闕志克等人。

近年來大型語言模型（LLM）和其他人工智慧應用推升AI伺服器需求，市場認為，本次電腦展AI伺服器將為展區關注焦點，各伺服器組裝廠將會展示導入輝達超級晶片GB200的各機櫃設計，及其他AI伺服器產品線。此外，2024年被定義為AI PC元年，預期品牌廠勢必推出新品搶攻市場，例如華碩、宏碁、精英等已宣布將在Computex推出AI PC機種，在該領域搶占先機。

資策會MIC最新全球資通訊產業預測指出，受AI浪潮推動，全球筆電和桌機出貨量預計將超過2.45億台，顯示出AI PC市場的正向成長力道。Gartner 更預測2024年超過兩成的PC將會是AI PC。在 IT終端設備方面，內建生成式AI功能的設備（如AI PC、AI手機、Edge AI裝置）的需求將在 2024 年獲得成長動力。

Gartner日前發表全球IT支出預測研究報告指出，2024年全球IT支出將上看5.06兆美元，比2023年IT支出上調成長至8％，並預估2030年將可達到8兆美元，主要推動IT支出的動力就是生成式AI需求加入，包括IT服務、數據中心支出都是聚焦在數位轉型生成式AI運算需求，在伺服器需求方面，超過六成的採購屬於 AI 運算用伺服器。而經濟部統計數據也顯示，台灣廠商在全球AI伺服器組裝代工市占率將近九成，凸顯出台灣科技業在全球AI領域舉足輕重的地位。