據新華社消息，位於大陸山東泰安寧陽縣的山東能源華豐煤礦，1日發生透水事故，導致8人被困。救援工作仍在進行中。陸媒報導，該礦業公司今年3月因違反大陸《安全生產法》遭開罰3次，2022年亦曾發生1死1傷的事故。

大陸極目新聞報導，寧陽縣華豐鎮工作人員表示，他了解此事，鎮政府只是在周邊協助救援，沒有到救援現場。寧陽縣應急管理局工作人員表示，目前他們正在跟礦山溝通救援事宜。

據寧陽縣應急管理局通報稱，事故發生後，省、市、縣3級立即啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，全力組織開展救援。

極目新聞注意到，2020年11月的一則報導顯示，華豐煤礦是一座有著百年開採歷史的老礦，煤種主要為優質氣煤和氣肥煤。但隨著長達百年的開採，礦老井深、條件複雜、災害嚴重，生存壓力巨大。

另據公開資訊，華豐煤礦於1958年改擴建，採深已超1千公尺，是年產原煤百萬噸的特級品質標準化、現代化企業，現有員工超過萬人。

據天眼查APP消息，今年3月，華豐煤礦因違反大陸《安全生產法》、不符合《煤礦安全規程》被泰安市能源局行政處罰3次，罰款共計32萬元（人民幣，約合新台幣144萬元）。

另據大陸國家礦山安全監察局山東局官方消息，2022年3月22日11時26分，新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦11105上平巷掘進工作面發生一起頂板事故，造成1人死亡，1人受傷。