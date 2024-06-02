趨勢1：隨著消費者財務狀況緊縮，對於日常消費的隱形成本也會更加敏感，免運是用戶轉單的重要誘因，因應用戶對免運服務的高需求，蝦皮購物今年力推免運吃到飽方案，用戶下單無須等到活動日，日常消費滿額並選擇蝦皮店到店配送，免領券即可享無限次免運。該方案推出後，帶動平日買氣達雙位數成長。

除了「免運」外，蝦皮購物也發現超過4成用戶希望平台推出快速出貨服務，為回應用戶的期盼，蝦皮購物宣布正式推出「蝦皮店到店隔日到貨」新服務，上線短短一個月已有破百萬的商品適用隔日到貨。

趨勢2：PwC發布的《2024 消費者之聲調查》即指出，社群網紅或意見領袖KOL將持續帶動銷量，70％消費者在購買前會事先於社群媒體搜尋評論。看準此趨勢，蝦皮購物2022年推出「蝦皮聯盟行銷」服務，吸引社群圖文創作者於自媒體帶貨助品牌衝訂單，帶動整體買氣提升近8成。

同樣瞄準名人帶貨風潮，蝦皮直播特地打造全新「明星直播間」銷售節目，由站上人氣直播主遴選符合時節趨勢、話題性強棒商品，並推出直播限定優惠、限量折扣券，讓用戶不只能以超殺優惠一站購齊所需商品，還能緊跟潮流獲取一流商品推薦，大型直播賣家轉換平台進駐蝦皮的數量提升超過150％。

趨勢3：2024上半年用戶消費趨勢，蝦皮購物發現「保健及居家生活」商品相較其他品類，買氣年增長最為明顯，顯現民眾已習慣網購下單日用消耗品以方便比價。因應時下消費者對商品價格更加敏感，蝦皮購物今年升級站上「蝦皮超便宜」專區，協同各品類賣家匯集超低價的熱銷商品，並透過天天發放優惠券，成功帶動該專區買氣提升逾7成。