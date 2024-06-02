因應缺工時代來臨，協聯科技以客戶為中心了解客戶的痛點，結合各大廠AI工業機器人及AGV智慧搬運機器人等應用，再加上團隊快速的反應及積極的處理，受到許多大廠的青睞一起合作開發相關自動化設備。

協聯科技總經理在自動化設備廠多年的經驗，快速將公司營運快速成長。總經理表示，自身從加工、製圖底層慢慢磨練，並非是非專班出身，所以對於客戶的需求及痛點皆可以快速地掌握，提供適當的方案。然而協聯的成長也非一夕，其中加入許多專業的核心人物，例如:在機械手臂方面就有在艾普生EPSON以及達明機器人的技術人員加入團隊，讓公司可以快速茁壯。

自動化設備面相太廣泛，協聯總經理指出自動化設備太多元廣泛，設備不單純只有設備需要高度的機、軟、電等系統整合。舉例來說單純鎖螺絲設備，不單單只要把螺絲鎖附完成，提供設備的價值，並需要有個多的亮點、賣點。將鎖附的良率、扭力.....相關數據蒐集分析，並且將機台的數據收集透往乙太網路的呈現達成機聯網，將資訊呈現達到戰情中心。未來業主不需要進入生產線，透過手機聯網都可以快速地了解設備的生產狀態。結合生產線的ERP系統，快速的調整工單，智慧製造:達到資訊可視化、故障預測、自動化….等。營運管理: 提升營運管理、產品或服務之品質與效率。

自動化從疫情至今大幅成長，2021年全球工業自動化市場規模估計為1966億美元，到2030年將擴大到超過4,128億美元，並有望在2022年至2030年的預測期內以8.59% 的複合年增長率（CAGR）成長。

同時，即時數據分析隨著數據量的提升、消費者對企業使用其行為數據的接受度增加，以及對工業自動化中預測性維護需求崛起下大幅成長，即時數據分析有助於製造期間以更高的效率獲得營運洞見，吸引如機械製造、石化、航太、國防、電子產品、汽車、製造等產業投資相關技術與設備；此外，企業對於智慧設備的掌握程度提升，使得工業自動化監測技術崗位應用更加頻繁，企業隨時能即時掌握溫度、電流、電壓、速度、振動等變數，加上設備維護開發與資產管理軟體與解決方案逐漸普及，允許更高的效率和更高的自動化，這樣的趨勢涵蓋輕工業與重工業，從紡織到電動車，無不提升自動化能力。等等因素有利未來營收持續性成長，對公司之獲利再提昇挹注極大助益，並預計於2025年申請興櫃，擴大營運。