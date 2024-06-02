全聯超市每天都有即期品優惠，一名女子一早到全聯購物，買到整車的8折商品，品項多達12種，結帳時店員還質疑「這樣真的吃得完嗎？」她將買到的折扣品貼上網，一票主婦投以羨慕眼光，當中有知情網友分享全聯的折扣時段，當天到期早上貼8折，下午4點左右貼6折。

原PO昨（1）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，一早到全聯超市買到整籃的8折折扣商品，包括1盒無骨牛小排火鍋肉片、1盒香菇、1盒牛腱、1包雪白菇、1包毛豆莢、1顆胡瓜、2盒番茄、4盒豬腳肉等。

原PO結帳時，男店員看到還提醒「這麼多折扣商品，要盡快吃完」，同時也拋出疑問，「這些真的吃得完嗎？」她表示，把折扣品放入購物車時腦海裡就已浮現食譜，如滷肉燥、滷番茄牛肉、馬鈴薯燉牛肉等。

圖文引發主婦關注，有知情網友表示，全聯超市商品折扣時段為，當天到期早上貼8折，下午4點左右貼6折，「別人家的全聯總是不會讓人失望」、「換算下來，真的省下不少錢」、「妳好幸運」、「我也很愛買打折的，不是缺錢，就是覺得有折扣很爽。」