技師檢核設計圖與實際裝置。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

檢查梯間等各項細節。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

檢查消防設備。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市針對高樓聯合稽查。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

新竹「晴空匯」豪宅火警燒出高樓危機，桃園市建築管理處和消防局組成聯合稽查小組，對桃園市內16層以上高樓層住宅共283棟抽檢消防和公安，優先針對尚未辦理公安申報的社區，查獲防火門未閉合、自動閉門器損壞等，要求盡速改善，建管處除依內政部所訂公安稽查項目檢查外，也率先額外檢查火警時可能串煙的管線孔洞，要求社區落實防火填塞。

建管處說明，為確保桃園市高樓層集合住宅消防公安，周五聯合消防局，進行2個高樓層社區消防公安檢查，分別發現社區有防火門無法完全閉合，門弓(自動閉門)器損壞等情形，恐無法有效阻止火勢和煙氣的擴散，也會影響住戶逃生。

此外，在社區地下室，有電纜管線孔洞沒有落實填塞情形，恐怕於火災時，為煙霧容易竄入的管道，稽查小組已督促社區管理單位及住戶盡速改善，消除安全隱患。

桃園本次聯合稽查從5月31日開始，陸續將以正式公文通知受抽檢的社區，也請社區管委會協助配合，確保高樓層社區的居住安全。而16層以上，或建築高度50公尺以上的集合式社區，每2年需辦理一次公安申報，尚未申報社區，建管處提醒請盡快辦理檢查，確保社區消防公安。管委會可依建管處公寓大廈修繕補助規定，申請公安申報費用補助。

桃市府也率先在此次聯合稽查，點出防火填塞的疑慮，主動進行檢查，雖然該問題尚未列在中央規定的查核項目中，但各社區管委會也可自行先以外觀檢視，也呼籲中央可以在公安檢查的項目納入考量，市府也感謝各大樓管委會配合稽查，一起與市府聯手守護社區居民住的安全，管委會如遇到稽查缺失，市府也樂於協助給予改善建議。

建管處長莊敬權強調，聯合稽查目的在確保居民居住安全，及時發現並改善潛在的公安隱憂，而社區發現需補強的問題，管委會也可參考「公寓大廈修繕補助計畫」，趕快把社區安全漏洞補齊，確保居住安全。