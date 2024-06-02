端午節將至，近期不少黨代表都有收到新北市長侯友宜賀卡，立委也有收到簡訊，外界猜測是侯競選國民黨主席的起手式，國民黨主席朱立倫也證實侯有中評委的資格，對此，侯今受訪回應，端午節快到了，他寫的賀卡非常清楚，做人要「粽情粽意」，才能夠建立更深的友誼橋樑。

侯友宜今至土城五穀先帝廟參拜受訪表示，他寫的賀卡非常清楚，做人要「粽情粽意」，才能夠建立更深的友誼的橋樑，認為粽子有不一樣的配料，面對很多事情都要像粽子一樣，大家包容不一樣的聲音，凝聚所有力量，做出對國家社會人民重要的事情，讓國家能更大進步，是他最重要的本意。

媒體追問，是否有意再戰2028總統大選？侯友宜未正面回應，僅說，跟立委有時會傳簡訊，最主要的是希望中央與地方合作過程中，需要仰賴立委，讓立委了解新北市的市政建設需要的資源，讓中央與地方的發展合作會更好，傳簡訊主要是謝謝立委這段時間的辛苦及關心地方事務。