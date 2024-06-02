據新華社消息，大陸嫦娥6號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，2日清晨成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區，開啟人類探測器首次在月球背面實施的樣品採集任務，即將「蟾宮挖寶」。

消息稱，自5月3日發射入軌以來，嫦娥6號探測器經歷了約30天的奔月之旅，在經過地月轉移、近月制動、環月飛行等一系列關鍵動作後，完成了世界矚目的「精彩一落」。

相比於降落在月球正面，降落在月球背面可謂環環相扣、步步關鍵。特別是此次任務的預選著陸區—月球背面南極-艾特肯盆地，落差可達10多公里，好比要把一台小卡車成功降落到崇山峻嶺中，每一步都不能掉以輕心。

「漸次刹車」減速接近月表—著陸器和上升器組合體實施動力下降，搭載的7500牛變推力主發動機開機，逐步將探測器相對月球速度降為零。其間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。

「火眼金睛」選擇理想落點—著陸器和上升器組合體透過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100公尺處懸停，利用雷射3D掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定著陸點，開始緩速垂直下降。

「關鍵緩衝」確保安全落月—即將到達月面時，發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面，最終平穩著陸在月球背面南極-艾特肯盆地。

月背著陸時間短、難度大、風險高，放眼世界也僅有大陸的嫦娥4號探測器曾在2019年初成功實現月背軟著陸。此次嫦娥6號不僅要實現月背軟著陸，更將按計畫採集月球背面的月壤，「走別人沒走過的路」。

2004年，中國大陸探月工程正式批准立項。從嫦娥1號拍攝全月球影像圖，到嫦娥4號實現人類首次月球背面軟著陸；從嫦娥5號帶著月壤歸來，再到如今嫦娥6號即將月背「挖寶」，大陸探月工程不斷刷新人類月球探測的紀錄。

消息指，後續著陸器將進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，隨後正式開始持續約2天的月背採樣工作，通過鑽取和表取兩種方式分別採集月球樣品，實現多點、多樣化自動採樣。同時，本次任務還將開展月球背面著陸區的現場調查分析、月壤結構分析等科學探測。